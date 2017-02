Shannon de Lima dejó un terrible vicio luego de su divorcio con Marc Anthony y su vida dio un radical giro

Practicando con la mejor #yogateacher @yudylawazza la más pro 😍 te quiero mi bombón 💪🏼😋 #yogatime #intentandoserfit 🤣🤸🏼‍♀️ah y una de las mejores cosas comenzando el año #dejedefumar 🚬😝 (si horrible) estoy tan feliz 😃 llevo casi dos meses y soy otra persona!!!! #gracias 😋❤️#graciasdios 🥇

A post shared by SHANNON DE LIMA (@shadelima) on Feb 19, 2017 at 6:34am PST