Sebastián Piñera: “Ningún otro presidente de Chile ha hecho lo que yo hice”

En el marco de las polémicas que ha causado el caso Exalmar, que involucra a Sebastián Piñera, citado a declarar como imputado, el ex presidente citó a una rueda de prensa en la que se refirió superficialmente a los delitos por los que se le investiga.

“El Partido Comunista a través de algunos de sus diputados y con la complicidad de algunos personeros de la Nueva Mayoría, está desarrollando una canallesca y sistemática campaña sucia, cuyo objetivo es intentar enlodar mi trayectoria y confundir a la opinión pública con un claro propósito: impedir o dificultar una eventual candidatura presidencial por mi parte”, comenzó el ex presidente.

Y agregó que “el diputado Gutierrez (PC) ha abusado del Poder Judicial para conseguir sus objetivos políticos. De hecho el diputado ha presentado más de 15 querellas, utilizando al Poder Judicial que lo financiamos todos los chilenos para atacar a sus adversarios políticos”.

Piñera también declaró que “comprendo la desesperación de algunos sectores de la Nueva Mayoría pues muchos de ellos no conocen la palabra trabajo. Han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del Estado y le tienen terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes y tener que ganarse la vida”.

Exalmar

El ex presidente se refirió a las acusaciones sobre las inversiones de Bancard y su relación con la Minera Dominga.

“Me quedo con las palabras del fiscal Manuel Guerra, quien lleva esta causa y después de 4 meses de profunda investigación, declaró ayer en forma textual: En la querella no viene ningún testimonio concreto que dé cuenta de lo que se denuncia, sino que aquí hay una interpretación de parte del querellante (…) No podemos afirmar que se haya facilitado información privilegiada o reservada del litigio de la haya”, afirmó Piñera.

Y continuó: “Quienes piensan o pretenden que con estos ataques van a debilitar mi compromiso de servicio público con los chilenos están profundamente equivocados y no me conocen. Más aún, este tipo de ataques solo me motiva a estar más comprometido con mi país”.

“Puedo asegurar que vamos a seguir colaborando plenamente con la investigación de Fiscalía. Y puedo asegurar también que en el caso Exalmar ni en la inversión de la Minera Dominga, no existe ni el más mínimo asomo ni ninguna conducta que pueda ser ilegal”, sostuvo el ex presidente.

Y finalizó con que “nadie ha hecho más por aclarar y transparentar su actividad privada, empresarial y política. Ningún otro presidente de Chile ha hecho lo que yo hice”.