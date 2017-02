Gala Caldirola se va en picada contra Francisca García-Huidobro

Gala Caldirola, fue candidata a reina de Viña, apoyada por La Red. En una de las actividades se pudo ver que la española tenía unos enormes moretones en su trasero a lo que ella explicó que ensayando un baile que presentó se cayó.

En el programa de Chilevisión, Fiebre de Viña, Francisca García-Huidobro no le creyó a la española y declaró que: “No se cayó. Se cayó encima de dos jeringas que tenían gel para levantarse el traste. Lo dije y qué”.

Ahora, Gala la puso en su lugar y en el sitio Fotech, dijo que, “Yo no entro en polémicas, me parece absurdo. Yo entiendo que ella tenga preferencias por otra candidata, pero crear ese tipo de campañas negativas en contra mí, sin ningún tipo de fundamentos, me parece muy mal. Lo cuenta como si tuviera la verdad, pero para mí es totalmente diferente”.

Recordemos que la ex chica reality, estuvo a pocos votos de ganar, ya que la candidata de Canal 13 logró sólo 6 sufragios más.

