Así fue el tierno encuentro de Emma Stone y Andrew Garfield en los Oscars 2017

La ex pareja favorita de actores se encontró en la ceremonia de los Oscars y todas las miradas se posaron sobre ellos.

Como todos sabemos, Emma Stone y Andrew Garfield fueron una de las parejas favoritas del ambiente hollywoodense y rompieron los corazones de todos cuando anunciaron que su relación había terminado.

Desde entonces, cada vez que los actores presencian los mismos lugares, todas las miradas recaen sobre ellos. Hace poco tiempo, desde su entorno se ha dicho que permanecen separados sólo momentáneamente, ya que ambos estan muy enfocados en los proyectos que desarrollan. ¿Está en sus planes volver a estar juntos pronto?

La noche del domingo, no fue una oportunidad cualquiera. En la celebración de los Oscars 2017 Emma se llevó, nada más y nada menos, que la estatuilla a mejor actriz, por su personaje en el aclamado musical La La Land. En cuanto su nombre fue mencionado, una gran ovación se escuchó en el teatro de parte de sus colegas, pero toda la atención la acaparó su ex, Andrew.

#AndrewGarfield cried when #EmmaStone won her #Oscary2017 for #LaLaLand as Mia! in Los Angeles, (Feb. 26) pic.twitter.com/pck3GDzqHX

Así fue como encontraron al galán ¡a punto de largarse a llorar! Mientras Emmaemitía uno de los discursos más importantes de su vida, desde su asiento Andrewla miraba con los ojos llenos de lágrimas y verdaderamente orgulloso.

Algunos aseguran que cuando Emma escuchó que La La Land era la película ganadora de la noche -antes del papelón-, giró en busca de la mirada cómplice de Andrew para hacerlo parte del maravilloso momento que vivía. Sin embargo, ese no fue el único contacto que la ex pareja tuvo durante la noche más importante del cine.

#EmmaStone said to #AndrewGarfield to stop to cry at the #Oscar2017 in Los Angeles, (Feb. 26) via @stonefieldESAG pic.twitter.com/YoKpAJB4pM

— Andrew Garfield News (@AndrewGarfieldN) 27 de febrero de 2017