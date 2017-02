Las angustiadas declaraciones de la dueña de la “casa embrujada” de Puerto Montt

Este domingo se dio a conocer un extraño hecho “paranormal” en la ciudad de Puerto Montt. Dueños de una casa en el sector Alerce de esa ciudad, aseguran que su casa está embrujada, ya que muchos hechos inexplicables han ocurrido dentro, desde vidrios rotos a partes de la casa quemadas.

Según señaló la propietaria de la casa “alguien le quiere hacer daño”. La mujer dio duras confesiones, entre las que señaló: “Es algo inexplicable porque de un día para otro empezaron a quebrarse los vasos primero, la loza, todo de la nada, todo se quebraba, me quebró mis muebles, mi cama, todo se quemó dentro, quebró los vidrios”.

Ya habían pasado algunos días desde que venían ocurriendo estos hechos, es por eso que para la familia se hizo insostenible seguir viviendo ahí. “De la nada empiezan las llamas, en cualquier lugar empieza a quemarse la ropa, mis camas se quemaron todas, la única explicación es que alguien me quiso hacer daño y tiró un mal. Me hicieron algo, le hicieron algo a mi casa, cargaron mi casa“, señaló la mujer.

A raíz de ello, la municipalidad les facilitó una sede social para que puedan dormir y llevar sus cosas.

Por su parte, el nieto de la dueña de casa, Claudio Almonacid, afirmó lo que su abuela relató: “La hipótesis es que puede ser brujería, es lo único porque no se explica, las cosas vuelan por sí solas, a mí me han llegado un montón de cosas por la cabeza, en la espalda, a mis familiares igual, se quiebran los vidrios, el fuego emana de la nada“.

El hombre señaló que todo comenzó cuando encontraron en su patio “una bolsa con excremento y tierra del cementerio”.

Estos hechos no ocurren sólo de noche, los propietarios de la casa aseguran que en cualquier momento del día pasa algo: “Pusimos música cristiana y se ensañó y empezó a hacer tira todos los vidrios. El otro día paró como dos días y después volvió despacito y siguió de nuevo. No hay explicación, no se sabe qué pueda ser“, sentenciaron.