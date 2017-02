Basquetbolista estadounidense denunció acoso “por ser heterosexual”

“Tenía una fuerte depresión. No me gustaba la cultura de la WNBA, habían aniquilado nuestros valores. Era muy tóxica para mí y me estaban rompiendo el espíritu. Me hubiera gustado jugar un par de temporadas más, pero no era aconsejable por mi estado mental”, se lamentó.

A su juicio, había una obsesión por parecerse a los hombres y competir como ellos, lo que Wiggins considera un atentado contra su orgullo femenino: “Se llegó a un punto en el que se comparaban tanto con los hombres que eran un reflejo de ello. Mucha gente piensa que en la WNBA tienes que jugar como un hombre para obtener respeto. Yo pensaba lo contrario. Estaba orgullosa de ser una mujer y por eso no encajaba en esa cultura”.