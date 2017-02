Hugo Gutiérrez sobre respuestas de Piñera: “Estamos acostumbrados a la mentira y los engaños de este sujeto”

Tras finalizar la reserva en la investigación que lleva a cabo el fiscal Manuel Guerra, se conocieron los primeros antecedentes de la trama a través de la que Bancard -empresa con la que Sebastián Piñera gestiona sus inversiones- compró acciones de la pesquera peruana Exalmar, en momentos en que se desarrollaba el litigio marítimo en La Haya con el Perú.

La información revelada da cuenta del conocimiento de la operación por parte del gerente de Bancard, Nicolás Noguera, y del hijo del exmandatario, Sebastián Piñera Morel, lo que no hizo más que aumentar las dudas respecto del actuar del, hasta ahora, principal candidato presidencial de Chile Vamos.

Ante esto, Piñera Echeñique, en una concurrida conferencia de prensa ofrecida la tarde de este lunes, las emprendió contra la Nueva Mayoría y calificó la investigación como “una operación política” para bajar su posible candidatura y recalcó que es una “canallada” por parte de sus adversarios políticos.

En conversación con El Ciudadano, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien interpuso la querella por uso de información privilegiada y negociación incompatible, afirma que los hechos que sostienen la acción judicial se encuentran acreditados, además de profundizar las críticas frente al actuar del expresidente Piñera.

¿Qué le parece la reacción de Piñera sobre la causa de Exalmar?

Hay un aforismo jurídico que dice “quien en derecho exige, a nadie ofende”. Yo he ejercido un derecho a denunciar conductas que me parecen delictivas, como las del expresidente Piñera; en consecuencia él no debiera sentirse ofendido sino que debiera tomar una conducta propia de aquel al que se le imputa algún ilícito que es defenderse y no dedicarse a denigrar a quien le presentó la querella. Esto lo he hecho de cara a la ciudadanía, no he ocultado nada, no me he escondido, no hay decisión política de mi partido para que yo haga lo que estoy haciendo sino que todo lo contrario.

Considero que un presidente de la República no puede, a mi entender, hacerse más millonario de lo que es producto del ejercicio del máximo poder político de un país.

¿Han tenido acceso a la carpeta de la investigación?

Los abogados con los que trabajo han visto la carpeta investigativa, son ellos los que la están analizando, y me indican que los hechos que son constitutivos de esta querella, los hechos fundantes, se encuentran acreditados y efectivamente no hay cómo negar que la compra de acciones de la empresa pesquera peruana se hizo a través de un paraíso fiscal por una empresa familiar de Piñera. Eso se hizo en tiempos que Chile litigaba con Perú por el conflicto marítimo ante La Haya. Eso que era solo un cuestionamiento de tipo periodístico, hoy queda confirmado por la investigación que hace el Ministerio Público.

Si esto se hubiera sabido en tiempos que Piñera era presidente de la República, créame que su conducta habría sido calificada de canallesca, pero como se sabe tan tardíamente gracias al engaño que él inventó -de que todas sus inversiones estaban bajo el amparo de la reserva y en manos de un tercero a través del fideicomiso ciego- y que todos creímos… Más del 70% de sus inversiones se encuentran en el extranjero y no son parte de este invento de fideicomiso, que por lo demás no existía.

¿Cómo califica el comportamiento de Piñera?

Este tipo nos engañó, nos engañó permanentemente. Primero nos engañó haciéndonos creer que había un fideicomiso ciego, esta figura nunca existió; que en este fideicomiso estaban comprometidas todas sus inversiones, tampoco estaban. Es parecido a la mentira que nos hace cuando defiende la reserva marina de Punta de Choros, que supuestamente la salva porque le interesa el medio ambiente y la naturaleza, y era mentira porque le importaba que Dominga fuera un proyecto viable. Siempre hemos estado acostumbrados a la mentira y los engaños de este sujeto.

“Piñera ocupó información privilegiada”

¿Cómo ve el desarrollo del caso de aquí para adelante?

Yo creo que la sanción se la está dando la opinión pública, lo que pasa es que hay un sector de la derecha chilena que aunque filmáramos a Piñera robando un banco a ellos no les importaría, porque es una derecha que tiene ciertas características: es fascista y abiertamente corrupta. Lamentablemente sus electores van por el mismo camino, no les importa que la persona a quien se le impute responsabilidad haya sido un violador de los derechos humanos, votan igual por él; no les importa que sea corrupto, votan igual por él. Hay un problema con la calidad de los votantes de derecha que no deja de sorprender.

De comprobarse algún delito y considerando los años que han pasado: ¿Estos pueden ser prescritos?

No está prescrito. Yo estoy cada vez más convencido de que Piñera ocupó información privilegiada de parte de él, su familia, y en el caso de los que ocupaban cargos públicos hubo negociación incompatible.

Piñera lo cuestiona en su metodología para fiscalizar a través de los tribunales ¿Qué opina de eso?

Este es mi segundo período como diputado y creo que las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, prácticamente, no sirven para nada. Las facultades fiscalizadoras que tenemos los parlamentarios son casi inútiles. Fíjese que me es más eficiente, para obtener información pública, recurrir a la Ley de Transparencia que utilizar mis facultades como diputado. Qué mejor entones, cuando considero que hay un ilícito cometido por alguna autoridad pública, prefiero dar la cara y buscar que se investigue.

Hoy, en radio Cooperativa, el secretario general de RN Mario Desbordes, señaló que pronto usted tendría que responder ante tribunales por abusar de las acciones judiciales. ¿Qué le parecen estas declaraciones?

A mí las amenazas de este sujeto no me dicen nada, no le tengo miedo a las amenazas. Cuando uno pertenece a un partido político donde lo mínimo que le ha pasado a uno es que lo hacen desaparecer, créame que la amenaza de este carajete de Desbordes no merece nada.

@joserobredo

José Robredo H.