Un transexual reabre la polémica tras derrotar a una chica en un torneo de lucha libre femenino

La madre de la Latham dijo que no quería que su hija participara en el combate, porque Beggs recibe tratamiento de testosterona como parte de su cambio de género.

“Como madre protectora, quería que abandonara (la pelea)”, declaró Lisa Latham. “Ella es una luchadora, no se va a rendir. Está en su último año, y ha peleado los tres últimos años para llegar aquí. Iba a competir hasta el final, aunque yo no compartiera su opinión”, añadió la madre, quien no ve “normal” ni “lógico” la presencia de Beggs en el torneo.