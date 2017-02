Disney muestra un beso entre personas del mismo sexo, por primera vez en su historia

En toda la historia de Disney, que siempre se ha caracterizado por ser claramente conservador y, en general, trabajar con los estereotipos, no había pasado esto.

Por primera vez muestran un beso entre personas del mismo sexo.

Lo interesante es que no lo muestran como un error o una broma en una situación ridícula, por el contrario, lo muestran como algo completamente natural, como debiera ser visto en toda sociedad moderna.

El momento histórico ocurre en la serie Star vs. the Forces of Evil (Star vs. las Fuerzas del Mal), en el capítulo 39 de la segunda temporada, en que los protagonistas asisten a un concierto de una boy band. En medio de una canción llamada Just Friends todo el mundo comienza a besarse.

Cerca del minuto 1,29 se puede ver a dos hombres besándose tranquilamente en medio del concierto:

y en una escena posterior puede verse a dos mujeres y dos hombres (aunque acá es más ambiguo) besándose:

Puedes ver el video del momento aquí.

¿Qué opinas? Nosotros creemos que es un buen día para avanzar a un mundo en que los niños crezcan si prejuicios absurdos.