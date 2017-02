José Antonio Kast repasa a Piñera: “Yo le perdí la confianza”

Tras revelarse detalles de la investigación de las inversiones de Bancard en Exalmar, y las consiguientes declaraciones del expresidente Sebastián Piñera siguen provocando reacciones.

Esta vez no en la Nueva Mayoría sino que al interior de la derecha. El diputado José Antonio Kast, exmilitante UDI y precandidato presidencial, sostuvo esta mañana que perdió la confianza en Piñera.

En entrevista con Emol sostuvo que “ya no les pueden pedir a los chilenos, ya no me pueden pedir a mí tampoco, que siga creyendo, porque todo pasa muy cerca: que Lan, que Exalmar, que Dominga, todo pasa muy cerca del (ex) Presidente y todos conocemos muy bien cómo es el estilo de Sebastián Piñera… que maneja todo. Entonces es muy difícil creer hoy día que él no tenía conocimientos de lo que ocurría”.

“Yo no digo que haya delito, pero dadas las características de Piñera, que siempre está encima de todo, es muy difícil que diga ‘yo no sabía’. Eso hoy día es muy poco creíble. A ver, yo no soy juez, yo digo que yo le perdí la confianza. Insisto, no soy juez, no estoy diciendo que aquí hay un delito, no comparto la afirmación del PC para nada, creo que hay una especie de aprovechamiento político total, pero en lo que respecta a mi opinión, y creo que a una gran cantidad de personas, es que la confianza se pierde y se rompe”, declaró Kast.

Finalmente, Kast sostuvo que “esto requiere más explicaciones de las que hay”.

El Ciudadano