Este actor fue el que hizo a Ricky Martin darse cuenta de que quizás le gustaban los hombres

Todas sabemos con seguridad que hay una cantidad de hombres sobre la tierra que te hacen revolucionar todas las hormonas que quizás pensabas que estaban escondidas. Esos que ves en la televisión o escuchas en la radio y que realmente te ponen los pelos de punta, en el buen sentido de la frase.

Uno de esos hermosos seres humanos que tenemos el privilegio de tener en nuestro planeta, es Ricky Martin. No podemos negar que cuando el cantante de Puerto Rico admitió que era homosexual, rompió más de un corazón femenino que tenía la esperanza que por arte de magia podría conocer al artista y casarse con él.

Pero claro está no sucederá chicas, aceptémoslo. Ahora, nos preguntamos cómo es que supo Martin que eran los hombres los que en realidad le gustaban. Bueno, en el show Watch What Happens Live With Andy Cohen, el animador de ese nombre contestó a nuestras dudas diciéndole si alguna vez existió una celebridad que le hiciera cuestionar su sexualidad.

“Saturday Night (Fever) con John Travolta y esa escena en la que aparece con ropa interior. El personaje de Travolta despierta y está en ropa interior negra… ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película ¡como ocho veces! Y no sabía por qué”.

¿Qué opinas de la confesión de Ricky?

Vía: Upsocl