Investigación a Piñera pone en alerta a la derecha

Le llegó marzo a la derecha y a Sebastián Piñera, especialmente, ya que a partir de los antecedentes que se han ido conociendo de las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar. Las explicaciones del expresidente tampoco han ayudado mucho a hacer más liviano el ambiente.

Si bien los principales partidos de Chile Vamos se han cuadrado con su más fuerte figura presidencial, el apoyo no ha sido tan consistente. Esto, porque tras la serie de casos de aportes ilegales a las campañas políticas y la serie de políticos imputados en investigaciones judiciales fueron varios los dirigentes que quisieron dar la prueba de la blancura y hoy se encuentran en problemas para definir el apoyo a Piñera.

Esto pasa con la UDI, ya que tras la declaración vía twitter de Hernán Larraín el pasado 20 de mayo, mientras ejercía la presidencia de su partido, donde sostenía que “La UDI no va a postular a ningún candidato que tenga problemas judiciales”. Hoy su actual presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, se encuentra contra la espada y la pared.

La Udi no va a postular a ningún candidato que tenga problemas judiciales (financiamiento irregular u otro). Es un compromiso ético — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) 21 de mayo de 2016

Al respecto, la senadora por a octava región sostuvo, haciendo caso omiso de la declaración de principios anterior, que “las acusaciones a Sebastián Piñera son parte de una estrategia política de candidatos presidenciales que marcan 5 puntos y menos”.

“Tratan de enlodar su imagen para evitar perder la Presidencia de Chile, Sebastián hizo el fideicomiso ciego más allá de lo que la ley planteaba. Si llega a ser Presidente va a tomar todas las medidas para evitar que situaciones como esas sigan sucediendo”, recalcó la “Coca” Van Rysselberghe, quién ha sido muy cuestionada por el “pauteo” recibido por parte de las empresas pesqueras durante la tramitación de la “Ley Longueira”.

Desde RN las muestras de apoyo fueron algo más medidas y quedaron a cargo del diputado Nicolás Monckeberg, el que mantuvo la lógica del “enlodamiento” de la figura de Piñera cuando sostiene que “ha habido tres ataque en contra de Sebastián Piñera y cuando se ve el contenido de las acusaciones, de cómo el PC presenta querellas sin fundamentos, lo que vemos es que es una jugarreta que busca desacreditarlo políticamente”.

Reglón seguido, el parlamentario recalcó que “la razón por la que están acusando a Piñera es tan absurda, es calumnioso e injurioso porque Sebastián no podría haber sabido que Chile iba a perder el fallo de La Haya. Esta empresa pesquera ni siquiera pescaba en la zona del referendo marítimo”.

El tema es que los partidos tienen hasta fin de marzo para proclamar a Piñera como candidato, lo que se debe ratificar en los respectivos Consejos Nacionales -máxima instancia partidaria- del 24 de marzo, en el caso de la UDI, y el 25 de marzo, para RN.

¿Y el resto de los candidatos?

Con diferente intensidad, los otros candidatos presidenciales del sector, el senador Manuel José Ossandón y el diputado José Antonio Kast, salieron a aprovechar el momento.

Ossandón, quién también puede ser proclamado como candidato por RN el 25 de marzo, sostuvo que “Chile no va a elegir como próximo Presidente o Presidenta a ninguna persona que tenga alguna relación o algún cuestionamiento con este tema”.

“Se ha hecho un tremendo trabajo para consolidar a un solo candidato, que es el candidato de la UDI, pero otra cosa es ganar las elecciones”, recalcó el ex alcalde de Puente Alto.

A su turno, el diputado Kast, que el año pasado renunciará a la UDI, fue más directo cuando señaló que “ya no les pueden pedir a los chilenos, ya no me pueden pedir a mí tampoco, que siga creyendo, porque todo pasa muy cerca: que Lan, que Exalmar, que Dominga (…) todos conocemos muy bien cómo es el estilo de Sebastián Piñera. Entonces es muy difícil creer hoy día que él no tenía conocimientos de lo que ocurría”.

“Yo no digo que haya delito, pero dadas las características de Piñera, que siempre está encima de todo, es muy difícil que diga ‘yo no sabía’. Eso hoy día es muy poco creíble. A ver, yo no soy juez, yo digo que yo le perdí la confianza. Insisto, no soy juez, no estoy diciendo que aquí hay un delito, no comparto la afirmación del PC para nada, creo que hay una especie de aprovechamiento político total, pero en lo que respecta a mi opinión, y creo que a una gran cantidad de personas, es que la confianza se pierde y se rompe”, insistió Kast.

El Ciudadano