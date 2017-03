La otra cara de Bella: el sorprendente topless de Emma Watson para Vanity Fair

La actriz británica posó semi desnuda para la reconocida revista estadounidense que sale a la venta el 3 de marzo

Cuando restan un puñado de días para el estreno de la remake de “La Bella y la Bestia”, Emma Watson, una de las figuras principales de la película, posó con muy poca ropa para la portada de “Vanity Fair” y sorprendió a todos.

La ex Harry Potter lució una reveladora chaqueta tejida sin fondo de la firma Burberry, estilo torero color blanco, y una falda de encaje a tono. Este atuendo es considerado como uno de los más osados que se le ha visto a la actriz de 26 años.

En declaraciones a la revista, ella manifestó sus sensaciones tras finalizar de rodar la película.

“Cuando terminé (el film), sentí como si hubiera hecho esa transición de ser una mujer en la pantalla”, señaló.

Luego se refirió al papel que ella desempeñó como Bella:

“El personaje es absolutamente una princesa de Disney, pero no es un personaje pasivo. Ella (Bella) está a cargo de su propio destino”, agregó.

Lo cierto es que la película se estrenará el próximo 17 de marzo y promete ser un éxito en la taquilla. Sin embargo, Watson advirtió:

“No me importa si ganó o no un Oscar. La película dice algo que me pareció importante que la gente escuche”.

En ese sentido, se refirió a los sentimientos que la atraviesan cada vez que concurre a las distintas premiaciones y reconoció que ella no se siente una princesa en la vida real. “Camino a la alfombra roja y voy al baño, pongo las manos en el lavamanos, me miro al espejo y digo: ‘¿Quién es esta?’. No me conecté con la persona que estaba mirándome de vuelta. Eso es un sentimiento muy inquietante”, concluyó.