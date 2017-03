Una desinhibida postura de la asesora de Trump en una recepción en la Casa Blanca enciende las redes

La consejera presidencial Kellyanne Conway se convirtió de forma inesperada en la protagonista de la reciente reunión que mantuvo el mandatario estadounidense Donald Trump con los dirigentes de las universidades de tradición afroamericana del país, escribe el portal ‘Mashable‘.

Entre las fotos publicadas de la reunión, unas imágenes en las que Conway aparece sentada con las piernas dobladas poniendo los pies encima del sofá en el Despacho Oval de la Casa Blanca han generado un gran controversia en las redes sociales.

Desde que aparecieron, los internautas no han dejado de discutir si una postura tan relajada e informal es la más adecuada para un evento oficial de tan alto nivel o si se trata de una falta de respeto.

Sin embargo, muchos encontraron las instantáneas divertidas y algunos defienden a la asesora diciendo que adoptó esa postura para “tomar las fotos con el mejor ángulo posible”. Mientras, otros bautizaron el comportamiento de Conway como un acto de “etiqueta alternativa”.

@anamariecox this ones my favorite pic.twitter.com/7AhCHsDhlE

En medio de este debate, algunos internautas aprovecharon para recordar los antecedentes del expresidente Obama, al que las cámaras captaron más de una vez con sus pies encima de la mesa en el Despacho Oval mientras trabajaba.

I’ll take shoes on a couch over this any day. pic.twitter.com/JLE16uQFsF

— Amy Lutz (@amylutz4) 28 de febrero de 2017