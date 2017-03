Gustavo Cordera recurre a Cincuenta Sombras de Grey para justificar declaraciones machistas

Agosto de 2016: Gustavo Cordera, ex líder de Bersuit Vergarabat, asiste a una entrevista grupal con estudiantes de un taller de periodismo y señala que «hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente». Sus declaraciones generaron una ola de críticas no solo en Argentina, sino que en toda Latinoamérica.

Casi seis meses después, el músico reapareció luego de una presentación en Uruguay y continuó con la tónica que dio lugar a la polémica: «Esa frase no la digo yo, la dicen los psicólogos que aseguran que hay mujeres que tienen la fantasía de ser violadas para llegar a un orgasmo».

En su defensa, incluso citó el libro Cincuenta Sombras de Grey de E.L. James, fuertemente cuestionado por la naturalización del abuso machista. «No es algo que surge de mí sino que lo dicen Freud, Lacan y demás. Las Cincuenta Sombras de Grey lo dicen: que hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo», señala en una publicación de La Nación de Argentina.

Ante periodistas uruguayos, consigna el medio trasandino, culpó al periodismo por la propagación de sus dichos. «Veo a un periodista y me pongo a llorar. Quedé muy conmovido por lo que sucedió, fundamentalmente porque no recibí el beneficio de la duda. La fuerza de la condena era tan espectacular que no había nada que pudiera decir para defenderme. Decidí callar y confiar en el arte», añadió Cordera.

El Ciudadano