Diputado Gutiérrez: “Las expresiones ofensivas a mi persona no mejoran la situación procesal de Piñera”

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) comentó la defensa que Chile Vamos ha realizado con Sebastián Piñera, por la querella presentada en contra del ex mandatario por negociación incompatible y uso de información privilegiada, cuando Bancard (empresa que administra inversiones del ex Presidente) adquirió acciones de la pesquera Exalmar, mientras se resolvía el litigio marítimo en La Haya.

«Las expresiones ofensivas a mi persona no mejoran la situación procesal o investigativa del ex Presidente Piñera. Por más que me ofendan, no cambian las investigaciones que están en curso», señaló el parlamentario.

«Yo estoy habituado a estas campañas ofensivas en contra de mi persona. Fue la misma que se desató, desde este mismo Parlamento, cuando di a conocer un primer correo electrónico entre la ex diputada Marta Isasi y Mujica, gerente general de Corpesca en ese entonces, donde habían compromisos económicos hacia su persona», añadió.

Gutiérrez defendió su accionar ante tribunales, cuestionado por recurrir a la justicia para realizar su labor fiscalizadora. «Pareciera que nadie cree que uno tiene una real convicción de que para que haya verdadera democracia, hay que combatir la corrupción y yo la combato por todos los medios que tengo a mi disposición», dijo.

