Presidente Trump adelanta conceptos y matiza política migratoria

Bajo la consigna de “recuperar millones de empleos y proteger a nuestros trabajadores”, Donald Trump se refirió en su primer mensaje ante el Congreso de la República a los términos según los cuales concretará una política migratoria, tema que ha adquirido relevancia internacional.

Al respecto, señaló que el actual sistema es “anticuado”, “baja los salarios de los trabajadores más pobres y pone mucha presión sobre los contribuyentes”. Apuntó que “cambiar el sistema actual de inmigración de ‘baja calificación’ por uno ‘basado en mérito’ tendrá muchos más beneficios” y se escudó en que “naciones alrededor del mundo, como Canadá, Australia y muchas otras, tienen un sistema de inmigración basada en mérito”.

Trump apuntó a construir un acuerdo político alrededor de esta política es posible “si nos guiamos por el bienestar de los ciudadanos americanos”. Subrayó que “Republicanos y Demócratas podrán trabajar juntos para alcanzar aquello que ha sido esquivo para nuestro país por décadas”, refiriéndose a las metas de “mejorar trabajos y salarios para los Americanos; fortalecer la seguridad de nuestra nación; y restablecer el respeto hacia nuestras leyes”.

Este pronunciamiento generaba expectativas, pues en almuerzo sostenido por el Presidente y las y los periodistas de la Casa Blanca -incluidos medios tales como The New York Times, CNN, Telemundo y Univision- habría trascendido que “contemplaría una cierta forma de legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados, que permitan a los “sin papeles” que no hayan cometido delitos graves vivir, trabajar y pagar impuestos en Estados Unidos sin el miedo a las deportaciones”, cuestión que para algunos representaba la opción de un “giro”, a pesar de que siempre se especificó que no implicaría “ciudadanía”.

La discusión sucede en contexto de “acciones cada vez más agresivas por parte de las autoridades de inmigración de todo Estados Unidos, quienes bajo la administración de Trump han encontrado una nueva libertad para deportar inmigrantes indocumentados que no han sido condenados por crímenes graves”, según consigna CNN en español.

