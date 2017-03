El inesperado insulto y la amenaza que recibió el hijo de Pablo Escobar Gaviria en Colombia

Dedicado desde hace años a escribir sobre la historia de su país y de su padre, Juan Pablo reveló también lo que padece aún hoy, a más de 20 años desde la violenta muerte del jefe del Cartel de Medellín. “Ahora, en Colombia me amenazan porque no me convertí en Pablo Escobar. Es una gran paradoja. Es por no seguir los pasos de mi padre, que es lo que estaba pronosticado, premeditado. Y como seguí un camino diferente hay gente que me quiere matar por eso“, reveló el autor del libro Lo que mi padre nunca me contó.