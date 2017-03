Sala K inicia su temporada con la imperdible “Animales Nocturnos”

Martes 7 y Jueves 9/Marzo 20:15hrs. Condell 1307, Barrio Italia

Sala K inicia una nueva temporada con Nocturnal Animals, cinta en clave de Film Noir protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal y esperado segundo largometraje del diseñador Tom Ford.

Estrenado en el pasado Festival de Venecia, el segundo filme de Tom Ford descolocó a buena parte de sus fans, sobre todo porque Animales nocturnos no es lo que uno llamaría una película “artística”, en el sentido que lo era su alabado debut A Single man (2009), sino la elaborada yuxtaposición de tres relatos simultáneos que van volviéndose más y más oscuros: en el primero, Susan (Amy Adams) es una reconocida curadora de arte de Los Angeles atrapada en un matrimonio a punto de irse a la quiebra, emocional y monetariamente.



Justo cuando la crisis se hace evidente ella recibe el manuscrito de Nocturnal Animals, una novela de pronta publicación escrita por su primer marido, al que abandonó hace casi veinte años. Le basta comenzar a hojear las páginas para dejarse atrapar por su trama, que de inmediato se convierte en la segunda hebra narrativa: un matrimonio y su hija cruzan en auto el oeste de Texas, hasta que en plena noche comienzan a ser acosados por tres sujetos, quienes no sólo los sacan de la carretera sino que golpe a golpe le refriegan al padre su “pasividad” y “debilidad” a la hora de defender a su familia.

Al ir leyendo el libro, Susan inevitablemente se imagina al padre con los rasgos de Tony, su ex esposo escritor (Jake Gyllenhaal), lo que abre paso a la tercera parte de la historia: el relato de cómo ellos se conocieron, se enamoraron y luego se fueron al diablo. Ford va trenzando las distintas secciones de Animales nocturnos apelando a un balanceado sentido del pragmatismo y la intensidad que hacen dudar al espectador de cuál es más la vívida, la más trágica, la más cruel.

Palabras del Director

Tom Ford, soy un diseñador de modas que trabaja para el mercado, soy alguien que vende cosas. Tal como Susan, la protagonista de mi película, soy demasiado cínico para ser un artista. Hacer un filme es, para mí, lo más cerca que jamás llegaré de ser un artista. Sé que esto suena presumido, pero no lo hago para ganarme la vida mi dinero siempre ha llegado desde otras fuentes. Lo hago por un asunto de pasión. Lo hago por que lo amo, y por lo mismo no soy capaz de dejar que un estudio controle lo que hago. Eso me vuelve vulnerable, porque cuando algo te importa te vuelves vulnerable. Mucho de lo que siente Susan en la película es autobiográfico. Ese nivel de materialismo , de desinterés en la gente que está en tu vida es algo con lo que ciertamente batallé hace unos diez años, cuando me encontré en una situación parecida a la de ella y logré dejarla atrás.

Dirección / Elenco

Con Amy Adams y Jake Gyllenhaal

Dirigida por Tom Ford

116 min.

Sala K

Sala K es un un micro cine independiente ubicado en Barrio Italia, que se caracteriza por ser un espacio de encuentro entre creadores y espectadores que tiene como vocación, formar una audiencia activa y reflexiva por medio de la introducción y conversación abierta durante y después de las películas que se programan.

Las proyecciones se realizan en una pequeña e íntima sala (38 butacas), en un espacio profundo y cercano que facilita el acceso a un contenido cinematográfico fuera del circuito comercial. Un cine creado para entregar una cartelera activa y diversa de largometrajes, documentales y obras visuales que mes a mes cautiva a nuevos espectadores.

Programación mes de marzo

