Jennifer Aniston criticó duramente a los medios por esta certera razón

Jennifer Aniston se hizo mundialmente conocida por interpretar a Rachel en la conocida serie, “Friends”. Además, sus películas la han valido de varios premios y reconocimientos.

Sin embargo, no todo ha sido bueno para ella, ya que constantemente ha tenido que lidiar con lo que los medios hablan de ella.

En varias entrevistas Aniston ha señalado que no quiere ser madre y,al parecer, para muchos eso es algo inconcebible por lo que han escrito muchas cosas sobre ella en torno a este tema.

Hace un tiempo, escribió una carta a los medios criticando la forma en que utilizan su imagen: “Por mi estado civil he sido abochornada, por mi divorcio he sido abochornada, por mi falta de pareja he sido abochornada… ¿Por qué sólo miramos a las mujeres a través de esa lente particular?”, señaló en esa oportunidad.

Y agregó: “He trabajado muy duro como para ser reducida a una triste mujer que no tiene hijos”, refiriéndose a lo que siempre hablan los medios. Además, se refirió a las veces que la denigraron cuando Brad Pitt la dejó por Angelina Jolie.

Hoy, está feliz con su pareja, Justin Theroux y sólo tiene buenas palabras para él: “¿Por qué es la persona adecuada para mí? Saca la mejor parte de mí y me siento adorada. Y es una persona tan buena. Me duele pensar que alguien le haga daño”, sentenció.