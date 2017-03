Este es el primer reality show de gatitos.

Todos sabemos que se han inventado reality show con las temáticas más extrañas se puedan imaginar. Si escarbamos en nuestra farándula nacional nos encontramos con algunos que buscaban talentos como “Protagonistas de la fama/música” o algunos tan raros como el recordado “Mundos opuestos” donde sus participantes estaban divididos en los privilegiados que vivían la vida como si estuvieran en el “futuro” con todas las comodidades que ello conlleva y los perdedores que “enfrentaban la vida del pasado” en un ambiente que intentaba poco menos retratar como sobrevivían nuestros antepasados en la época de las cavernas.

Pero cuando creemos que lo hemos visto todo, aparece este tierno reality de gatitos, llamado Keeping up with the Kattarshians que se trasmite a través de la web y es una mezcla de gran hermano con un homenaje a las Kardashian. Lejos de ser algo frívolo, el productor que ideó el show online busca una noble causa y es que los gatitos puedan encontrar un hogar.

Los cuatro gatitos que aparecen, Guðni, Stubbur, Bríet y Ronja son la version “gatuna” de Kim, Khloe, Kourtney y Kylie. Los animalitos fueron rescatados de la calle pertenecen al refugio islandés Kattavinafélagið (que significa gato-sociedad-amistad) con el objetivo de que se conozcan y se los ayude a encontrar un hogar. O aunque sea alguien que les de amor.

Si quieres seguir el reality puedes entrar en Keeping Up With the Kattarshians