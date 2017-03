Se descubre la causa de porque el sexo frecuente nos hace más felices

En ciencias sociales, no basta con saber que las cosas suceden, sino por qué suceden. Como, por ejemplo, el hallazgo que afirma que tener relaciones sexuales una vez por semana hace que la gente sea más feliz que una vez al mes. Sin embargo la pregunta, es por qué el sexo produce tales efectos no sólo hablamos del placer en el momento, sino esa sensación de bienestar que brinda. Ahí es donde entra un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin, el cual asegura que “el sexo no es sólo beneficioso debido a sus efectos fisiológicos o hedónicos, sino porque promueve una relación más fuerte y más positiva con el socio”.

El estudio se compuso de varios experimentos. En la primera, fueron reclutados 335 estadounidenses que tenían una relación romántica en línea. Ellos fueron interrogados sobre la frecuencia sexual, satisfacción con la vida, y su frecuencia de tacto cariñoso – o la frecuencia con que se abrazaban, besaban y similares. Otro era de 74 parejas reclutadas en el área de San Francisco.

Los resultados mostraron que la frecuencia en el sexo y el tacto estaban vinculadas a sentirse bien con la vida, pero después de un cierto número de pruebas, los investigadores declararon que era el afecto lo que producía el bienestar.

Otro estudio encontró que cuando las parejas tenían relaciones sexuales, eran más propensas a reportar experiencias de afecto no sólo inmediatamente después, sino varias horas más tarde.

Este estudio no es sólo útil por el mensaje práctico – ser cariñoso, va a profundizar los beneficios del sexo y ayudará a tu relación -, sino por la forma en que los dos subcampos están desconectados: Relaciones y sexualidad.

Fuente: Muy interesante