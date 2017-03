Zara lanzó esta particular publicidad. Internet se burló de la fotografía despiadadamente

Cuerpos hay de todos los tipos, eso lo sabemos. Algunos son más robustos, otros más delgados, unos altos, otros bajos y la verdad es que poco importa. Mientras nuestra salud no se vea comprometida, todos deberíamos estar satisfechos con nuestra apariencia personal. Sin embargo, (siempre hay un pero) es preocupante cuando una persona no puede distinguir a un cuerpo de otro. En esta ocasión no fue una persona la que no pudo hacerlo, sino una empresa completa. Hablo de la marca de ropa Zara.

Claro que sí. La tienda lanzó una publicidad tan graciosa como poco elocuente y tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente: la incapacidad de distinguir entre la presencia de curvas y la falta de ellas. No es que una sea peor que otra, pero… ¿Viste esto?

El slogan de la publicidad dice: “Amamos tus curvas” y aparecía al interior de la tienda y en todos los sitios de las redes sociales.

Da para pensar…

Y bueno, internet no tuvo piedad para atacar inmediato a través del ciberespacio.

“Tienes que estar jodiéndome, Zara”.

“¿Es que acaso son ciegos?

Se publicó todo orden de cosas, además de fotografías con hombre mirando con lupas y telescopios.

¿Qué opinas tú al respecto?