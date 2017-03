Conoce a la modelo en silla de ruedas que está rompiendo los esquemas en el mundo de la moda.

Estamos acostumbrados a ver en las pasarelas a modelos altas y delgadas que siguen ciertos estándares de belleza que son inalcanzables para el resto de las personas. Sin embargo últimamente han aparecido distintas modelos que están quebrando esos patrones para dar paso a una mayor diversidad, como por ejemplo, las modelos de talla grande.

Alexandra Kutas también llegó a romper los esquemas, convirtiéndose en la primera modelo en silla de ruedas en desfilar en Ucrania.

La modelo de 23 años ha estado toda su vida en silla de ruedas por culpa de un error médico que le provocó una lesión en la médula espinal.

Desde temprana edad mandaba cartas a las agencias, las que la rechazaban educadamente. “Me dijeron que era muy guapa pero que no sabían cómo podrían representarme porque el mercado todavía no era maduro para eso”, dijo según cita Emol.com.

Ella estudió en un colegio que no tenía escaleras mecánicas ni rampas, por lo que su padre y su abuelo la ayudaban a llegar a la sala de clases. “En nuestro país (Ucrania) todo es más difícil para una persona con movilidad física limitada. Todo el mundo lo sabe.”

En el 2012 estaba almorzando cuando un fotógrafo se le acercó y le preguntó si quería ser modelo. Ella aceptó y la experiencia le gustó, pero al ver que no existían modelos con discapacidades perdió autoestima.

Tiempo después vio un desfile del diseñador Alexander McQueen de 1999, donde eligió a la atleta paralímpica amputada de ambas piernas Aimee Mullins como modelo.

“Fue una gran motivación, una gran inspiración para mí. Me pregunté por qué si fue posible en 1999 no podría serlo hoy para una jóvenes silla de ruedas”

Se enteró que el grupo de diseñadores italianos FTL MODA invitó a modelos con discapacidades a su desfile en la New York Fashion Week, y comprendió que el mundo estaba cambiando. Lo convenció gracias a su confianza y este le dio una oportunidad. Así se convirtió en la primera modelo en silla de ruedas en desfilar en la Fashion Week de Kiev.

La joven además es consejera del alcalde en Dnipro, su ciudad natal, cerca de la zona rebelde pro rusa del este de Ucrania. Ahí ayuda a facilitar la vida de los discapacitados.

Ojalá ver más modelos con discapacidad en las pasarelas del mundo, y de esa manera el mundo de la moda se abrirá a más realidades.