Abogado querellante e investigación a Piñera: “Hay una sobrerreacción que demuestra que hay algo oculto”

En lo que va de semana el piñerismo, con el expresidente a la cabeza, ha salido con todo ha defenderse de los antecedentes que se han dado a conocer de la investigación que lleva adelante el fiscal Manuel Guerra, que indaga las inversiones de Bancard -uno de los brazos financieros de Sebastián Piñera- en la pesquera peruana Exalmar. Un cuestionado negocio que se llevó a cabo en paralelo al litigio por los límites marítimos que mantenía Chile con Perú en la Corte de La Haya.

Tras los tres meses de secreto decretado para la investigación, en los últimos días se han dado a conocer antecedentes que complican a Piñera, y ponen en riesgo -o al menos golpean- su opción como presidenciable.

De “operación política” y “canallesca” han sido calificadas las investigaciones por el exmandatario, las que tienen su génesis en la querella por negociación incompatible y uso de información privilegiada en la compra de acciones de Exalmar, la que este miércoles 1 de marzo fue ampliada para pesquisar la propiedad de Piñera en la Minera Dominga.

Fernando Monsalve, abogado que junto a Boris Paredes patrocinan la acción judicial impulsada por el diputado Hugo Gutiérrez, señala a El Ciudadano que se seguirá sosteniendo la causa y recalca que “el secreto ya existió, ahora tenemos un segundo impulso procesal”.

Para Monsalve, que hoy también ejerce como presidente del CSD Colo Colo, no será la primera vez que enfrenta a Piñera, ya que en su momento como miembro del colectivo “Colo Colo de Todos” hizo frente al empresario cuando éste era accionista mayoritario de Blanco y Negro. Ahora, en otra cancha, se ven nuevamente las caras.

¿Cuáles son los elementos centrales de las querellas interpuestas?

En ambas querellas existe un ilícito que nosotros consideramos que se puede configurar, que es la negociación incompatible, y en la primera querella hay un delito adicional que es el uso de información privilegiada. Incluso podría existir un tercer delito en el caso de la Minera Dominga, que tiene relación con delitos tributarios, pero es facultad del Servicio de Impuestos Internos presentar acciones para estos efectos, aunque entendemos que el Ministerio Público algo está haciendo.

¿Cómo proyectan el desarrollo de la investigación?

Lo que pasa es que este es un delito de alta complejidad, no sólo por la materia o quien está involucrado, sino que es difícil de investigar. En este caso hay que periciar si existió o no una inversión, en qué tiempo se hizo y quién lo realizó. También hay que establecer por qué se invirtió en Exalmar, asumiendo los datos de la investigación que existen: El analista de riesgos (Cristóbal Silva de Bancard) no estaba tan de acuerdo con la inversión porque la califica de estacional, hace observaciones respecto de la corriente del niño, pero -absurdamente- no toma en cuenta el diferendo marítimo, que era el elemento básico a observar.

Este es un punto importante

Es que desde ahí surge la interrogante de por qué igual se invierte, aunque no exista la claridad total del negocio; ahora, en el segundo paso de la investigación, debemos establecer esto a través de diferentes diligencias, que es la parte compleja del asunto. Teniendo el por qué se invierte allí, aparece el punto sobre si existe información que no tienen todos los chilenos, que no tienen sus pares… Vale decir, información privilegiada, que no sabía el analista -o si lo sabe, lo oculta-. Ahí es donde hay que aplicar una batería de pesquisas (correos electrónicos, interrogatorios, entre otras), para poder realizar el análisis y el reconocimiento de algún testigo para acreditar si existió información con la que no contábamos todos y, de ser así, se configura el delito de uso de información privilegiada.

Fuera de la información privilegiada, se verifica un trato privilegiado con la reserva por tres meses de la investigación. ¿Qué análisis tienen al respecto?

Aquí vemos una contradicción vital por parte de la defensa y vocería del imputado Piñera. Piden reserva del caso, secreto de la investigación y nosotros -que entendemos que es un trato privilegiado- aceptamos por ser una facultad que tienen disponible; pero cuando el secreto se da por tanto tiempo y recién se conoce lo que dice en la carpeta el núcleo de Sebastián Piñera, no puede pedir que se acote la investigación y que se cierre. Nosotros recién tenemos conocimiento de las carpetas, recién tenemos conocimiento de las declaraciones de Cristóbal Silva, que en muchos puntos nos parece inverosímil, porque nadie puede creer que copie un correo electrónico a Sebastián Piñera hijo sólo para validarse entre pares, eso es un absurdo. Nadie puede creer que no estimó el diferendo marítimo en una operación de esta envergadura, o es el peor analista del mundo o no le creemos. El secreto ya existió, ahora tenemos un segundo impulso procesal.

¿La punta del iceberg?

¿Cuál es tu opinión de la reacción del círculo cercano de Piñera?

Me parece una sobrerreacción que demuestra que hay algo oculto, porque entender que el Partido Comunista, o que nosotros como militantes, tenemos influencia en el Ministerio Público para que investigue o en el Poder Judicial para que la querella se declare admisible y, eventualmente, en los medios de comunicación para que sigan esta noticia y persistan en la investigación de temas como el de la Minera Dominga, me parece una locura. Creer que manejamos a cada grupo de la sociedad es una locura propia de quien se encuentra desesperado.

¿Cuál es la estrategia de aquí para adelante?

Nosotros luego de la ampliación de la querella, debemos solicitar diligencias como revisión de correos, ampliación de las declaraciones y vamos viendo lo que se va aportando. Hoy se inicia la investigación como tal, hay un camino procesal distinto.

¿Creen que hay una red detrás de estas inversiones?

A nosotros nos llama la atención lo difícil que ha sido dilucidar el aparato de inversiones con el que cuenta el núcleo del imputado Piñera. Más que una red hay una falta de claridad absoluta respecto de sus inversiones en Chile o el extranjero, sus inversiones por Bancard, por Bancorp -filial de Bancard-, inversiones por Iron, filial de Dominga… es complejo, porque además tenemos una declaración de patrimonio que no se condice con todo lo que se está descubriendo. Más que una red, nos hemos encontrado con las dificultades de conocer los nexos y vínculos existentes, porque no creo que esto sea lo último que vayamos a conocer.

¿Puede ser la punta del iceberg?

Uno se sorprende día a día, piensas que tienes el iceberg completo pero aparecen nuevos antecedentes y, capaz, que sea solo la punta.

José Robredo H.