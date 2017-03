10 mitos sobre enfermedades de transmisión sexual que tienes que conocer para no arriesgar tu vida

La cacería de brujas surgió de un mito que la Iglesia Católica se encargó de difundir a lo largo de Europa Central, a inicios de la Edad Moderna. Todas las mujeres que la religión consideraba un peligro contra la Cristianidad fueron acorraladas y asesinadas como animales. La persecución incesante y la tortura de cientos de inocentes, fue resultado de la ignorancia de toda una época, en la que se creía que las mujeres eran demonios que condenarían a la Tierra y sus habitantes.

Las atrocidades y consecuencias de muchos fenómenos alrededor del mundo han sido el resultado de una impresionante desinformación, que dio lugar a la creencia y aceptación de diversos mitos. Por ejemplo, los que giran alrededor de la sexualidad y sus riesgos: las enfermedades de transmisión sexual.

10. Sólo las personas promiscuas o los homosexuales contraen ETS

Cualquier persona, sin importar su género, raza, estatus o cualquier otro aspecto, puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Los condones son el método anticonceptivo que ayuda a prevenir algunas afecciones, pero la única medida 100 % eficaz es la abstinencia.

9. Si tu pareja tiene una ETS, lo notarás fácilmente

Muchas de las enfermedades más comunes no presentan ningún signo o síntoma, por lo que darte cuenta si la otra persona está infectada es casi imposible. Para asegurar si tu pareja está totalmente libre de infecciones o no, debe realizarse los exámenes pertinentes y acudir con un especialista a una revisión general; que alguien se sienta saludable no quiere decir que lo esté.

8. Se pueden evitar las ETS si sólo se tiene sexo anal u oral

El simple roce y obviamente cualquier tipo de penetración (vaginal, anal o bucal) es motivo de contagio. No sólo estás expuesto a enfermedades como el herpes –el cual se contagia a través del tacto– sino a ETS como el SIDA, mismo que puede infectar tu organismo a través del contacto entre una herida y fluidos portadores del virus: semen, sangre y flujo vaginal.

7. Si ya tuviste una ETS no puedes contraerla por segunda vez

Cualquier enfermedad puede infectar tu cuerpo dos o más veces. Algunas ETS duran toda la vida (herpes y VIH), otras como la clamidia o la gonorrea pueden tratarse con medicamentos y tratamientos, pero claro que es posible contraer el mismo virus si no te proteges.

6. Si el contacto entre genitales dura sólo unos segundos no hay riesgo de contagio

Estas enfermedades pueden transmitirse de una a otra persona sin importar lo rápido y hábil que sea el coito.

5. Todas las ETS se curan a través de medicamento o tratamientos tópicos

Algunos padecimientos pueden ser tratados con simples cremas u óvulos vaginales, para otros existen pastillas y antibióticos; pero hay ETS sin cura alguna, mismas que degeneran al organismo y afectan la calidad de vida del individuo.

4. Es imposible contagiarse sólo a través de un beso

Si tienes alguna herida abierta en la boca y besas a alguien infectado con alguna ETS, el contagio es posible. Por lo que la única forma de asegurar que no contraerás ninguna infección es comprobando que ni tú ni tu pareja la padecen.

3. Las drogas y el alcohol no se relacionan en absoluto con las ETS

En realidad, la mayoría de los jóvenes que se exponen a tener relaciones sexuales sin condón, a participar en trío u orgías sin protección, etcétera, lo hacen bajo el influjo de estas sustancias.

2. Los objetos punzocortantes no pueden portar ningún virus porque éste se muere al quedar expuesto en el ambiente

Es cierto que una ETS no vive para siempre en el filo de un cuchillo o en la punta de una aguja, pero si alguien infectado utilizó ese objeto y, a su vez, éste entró en contacto con su sangre es muy posible que si tú lo utilizas y tu plasma se mezcla con el otro, también te contagies; la posibilidad es baja, pero existe.

1. El VIH y el SIDA son la misma enfermedad

El Virus de Inmunodeficiencia Humano pasa a ser Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida cuando la cantidad de células y defensas en el cuerpo son atacadas por completo. El VIH puede habitar durante años y sin ningún síntoma el organismo de un individuo, mientras que el SIDA es la última etapa de la infección, misma para la que no existe ninguna cura.

Tener dudas o equivocarte en alguna respuesta respecto a tu sexualidad y las ETS, es igual a jugar con tu vida. Siempre que no estés seguro de algo, compruébalo con un experto y nunca te abstengas de una revisión periódica de tu salud con un profesional.