Buscan presentar nuevo proyecto que corrija recién estrenada ley por cobros en estacionamientos

Los diputado DC Fuad Chahín, Marcelo Chávez y Pablo Lorenzini reiteraron hoy su voluntad de presentar un nuevo proyecto de ley que corrija la recién estrenada normativa que debía regular los cobros en los estacionamientos, pero que ha generado polémica y decepción por los cambios que sufrió durante su tramitación en el Senado.

Al respecto, el diputado Pablo Lorenzini, uno de los autores del proyecto original, señaló que “quienes fuimos autores de este proyecto intentábamos establecer de manera clara y precisa sobre cuando se puede cobrar y cuando no en los estacionamientos de los centros comerciales y similares y dentro de ello, establecíamos que la primera media hora era gratis y se adquiría un bien o un producto en ellos, la gratuidad se extendía por 2 horas más”.

“Así salió aprobado de la cámara de Diputados, pero luego en el senado, este cambió talmente. Con mucho respeto, conocemos lo que pasa en el senado, acordémonos de los cafecitos y cocina en la reforma tributaria. Claramente, nuestra impresión es que en el senado hubo mucho lobby, ganó otra visión, y se terminó beneficiando a los empresarios, ya que la ley cambió sustancialmente y como resultado, hoy día lo que existe es un aumento de precios que no tiene proporción”.

“Por lo tanto, esto nos lleva a plantear que estamos estudiando tener un nuevo proyecto de ley, modificando el actual, haciendo le los cambios necesarios con el debate y la discusión de nuevo”.

En tanto, el diputado Fuad Chahín señaló que hubo lobby en la tramitación de esta ley. No estamos satisfechos con lo que se aprobó y de hecho, lo dijimos en su momento, que preferíamos que no se aprobara esta nueva ley a que haya una mala ley”.

En tanto, el diputado Marcelo Chávez agregó que “el ministro de Economía se dio una vuelta de carnero en la tramitación porque en la Cámara de Diputados apoyó este proyecto y en el Senado se dio vuelta la chaqueta. “Todo este tema de la gratuidad finalmente fue desechado y lo que argumentan es que habría una contravención al derecho de propiedad y no podríamos entrometernos en el ejercicio del derecho de propiedad legítimo que tienen los centros comerciales como dueños de estos estacionamientos, pero eso es discutible, esos estacionamientos los tienen porque es una obligación de la ley general de urbanismo y construcciones, si no existiera esa obligación ¿Dónde se estacionarían los autos? se estacionarían en los alrededores y generarían una carga para los vecinos que viven en los alrededores de los centros comerciales, entonces no creemos que debieran lucrar a través de esta obligación”.

“Yo creo que hubo un gran lobby, eso es público y notorio. El lobby que desarrollaron fue muy intenso en particular en la comisión de economía del senado presidida por el senador Eugenio Tuma quien nunca tuvo una disposición de resguardar el corazón del proyecto que era la gratuidad”

El Ciudadano