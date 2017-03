Universidad Arcis: 117 funcionarios ya fueron despedidos

Un total de 117 empleados de la Universidad Arcis fueron notificados de su despido, según confirmo el liquidador provisional, Cristián Herrera, quien señaló que “se hizo conforme al procedimiento normal de liquidación. Eso es lo que corresponde hacer.

“Había muchos trabajadores, pero algunos no habían sido despedidos por no tener sus leyes sociales al día y por eso esta casa de estudios tenía más gente de la que necesita. No estoy en condición de decir ahora cuántos se van a recontratar, pero van a ser los indispensables, el mínimo necesario”, ahondó Herrera, quien había liderado el proceso de quiebra de la U. del Mar.

Según consigna hoy La Tercera, el liquidador pedirá la continuidad de giro de la institución para que puedan terminar su formación los actuales estudiantes: “Se va a trabajar con el mínimo necesario para terminar el proceso académico de los alumnos”.

Asimismo, el Ministerio de Educación confirmó que la U. de Chile inició la compra de la sede de Huérfanos, la cual la U. Arcis ocupa en formato de leasing (arriendo con opción de compra).

Al respecto, Herrera señaló: “Ignoro cuántos recursos son. Tiene que haber una liquidación donde el dueño de la compañía de leasing debe recibir su parte y lo que quede de eso va a ir a la universidad”.

El Ciudadano