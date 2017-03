Representantes de pueblos originarios solicitan al Gobierno recursos suficientes al futuro Consejo de Pueblos

Durante la jornada de este miércoles, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, continuó la discusión del proyecto de ley que Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, y que tiene carácter de urgencia suma.

A la instancia asistieron los voceros del proceso de consulta del proyecto, quienes hicieron un llamado a mejorar la dieta y el presupuesto que se le asignará a los nuevos consejeros que representarán a los pueblos que conforman la nueva institucionalidad.

Al respecto, el diputado y jefe de la bancada DC, Fuad Chahin, señaló que “me parece que es muy importante que los acuerdos que se alcanzaron en la comisión de Hacienda se cumplan y que tengamos avances significativos en materia de participación, de representación política, de interlocución y de institucionalidad para nuestros pueblos indígenas, quienes han apostado por el diálogo democrático como una forma de avanzar en su legítima reivindicación, y que requieren que el gobierno vaya cumpliendo sus compromisos”.

Agrego que “esto significa dotar de las facultades, pero también, del presupuesto necesario, del patrimonio, de los recursos y la infraestructura mínima para que efectivamente este consejo de pueblos pueda funcionar como corresponde”.

El parlamentario valoró la presencia de los representantes de los pueblos originarios y sostuvo que ” es muy importante que su voz sea escuchada en el parlamento”.

“La comisión de Hacienda se ha comprometido a oficiar al ministro de hacienda y al ministro de desarrollo social, porque nosotros no somos partidarios de avanzar en este proyecto mientras no le entreguemos los recursos necesarios. Y no solo nos referimos a la dieta y al funcionamiento del consejo en sí, si no que también al patrimonio para que pueda funcionar como corresponde”. puntualizó el parlamentario.

Por su parte, Jonathan Hidalgo, Secretario Ejecutivo y Asesor Jurídico de la mesa regional de voceros en consulta indígena para la creación de los Proyectos de Consejo de Pueblos y del Ministerio de Asuntos Indígenas, en lo relativo al Consejo de Pueblos, afirmó que “nosotros hemos solicitado a la comisión de Hacienda, que los montos de dinero y también las asignaciones y dietas con las que deben contar estos consejeros, sean suficientes como para llevar a cabo una labor optima y acorde a las funciones que se les otorgan”.

“Necesariamente y tomando en cuenta el vasto territorio que tendrían que cubrir los consejeros, las distintas facultades y las condiciones que tendrán que desarrollar su trabajo, hemos llegado a la conclusión que tiene que ser un organismo fuerte que mejore las condiciones que actualmente la Conadi posee para mejorar las condiciones de los pueblos originarios”, puntualizó el dirigente.

Finalmente, Carlos Huenchol, Lonco de la localidad de Lautaro, fue en fático en señalar que “hemos venido con la intención de dialogar con los parlamentarios , para que puedan ser capaz de solucionar los problemas del pueblo mapuche, que sabemos que es complejo. Nosotros vinimos a dialogar y a buscar soluciones junto a los diputados y tener una ley donde podamos tener una real participación”.

El Ciudadano