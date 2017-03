Katy Perry cambió drásticamente su look y ahora parece Taylor Swift

La cantante se mostró públicamente con su nuevo look y lo que más llamó la atención de todos es el parecido que ahora tiene con Taylor.

Hace pocos días nos llamaba la atención el nuevo look de Katy Perry. Con un extraño color de tinte de cabello, y un atuendo algo particular, la cantante impactó a todos sus seguidores. Ahora, ha demostrado una nueva faceta de su nuevo aspecto y el resultado es perturbador: ¿copió a su enemiga Taylor Swift?

Como sabemos, antes de que comenzaran un enfrentamiento a través de las redes sociales, ambas cantantes mantenían una buena relación. En muchas oportunidades incluso ¡las vimos posar juntas ante las cámaras! Después, sobrevino una guerra brutal y ninguna puede pasar por al lado de la otra sin demostrar su desagrado.

A través de su cuenta de Instagram, Katy mostró ayer su nuevo look. Luce un rubio platinado que realmente le sienta maravilloso, pero no dejó de llamar la atención de todos por el parecido al look de su enemiga. La prensa se empecinó en remarcar que Katy la había copiado.

Aunque la prensa haya remarcado el parecido al tinte de Taylor, podríamos pensar también que Katy es lo suficientemente original como para no dejarse influenciar por nadie.

Además, sabemos que Katy cambia permanentemente su manera de verse y se atreve a los looks más sofisticados. Claro que ello incluye su cabello: la cantante ha pasado por todos los colores y estilos posibles.