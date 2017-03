Congelan dieta parlamentaria de diputado Gaspar Rivas

La Corte de Apelaciones de Santiago notificó oficialmente a la cámara de Diputados de la condena por injurias graves con publicidad fijada en contra del diputado Gaspar Rivas.

A raíz de sus críticas en contra del empresario y vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, el parlamentario recibió el 28 de diciembre pasado una sentencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago,donde se le ordenó el pago de una multa de $ 1 millón 800 mil y se le prohibió ejercer cargos públicos por seis meses, quedando incapacitado de desempeñar su rol en el Congreso.

Con la sentencia en mano, la mesa de la corporación, liderada por Osvaldo Andrade (PS), tomó formalmente la decisión de suspender, durante seis meses, el pago de la dieta de Rivas ($ 6 millones 500 mil mensuales). En total, el parlamentario dejará de recibir alrededor de $ 39 millones.

Además de lo anterior, en paralelo Andrade envió durante la tarde un oficio a la Comisión de Etica de la Cámara para solicitar que esa instancia analice y se pronuncie sobre otros montos que recibe Rivas mensualmente.

“El fallo lo que señala es que durante los seis meses que dura la sentencia el diputado Rivas no puede ejercer la condición de funcionario público y, en consecuencia, tampoco de parlamentario. Así, no corresponde el pago de la dieta”, dijo Andrade, consignaa La Tercera. Y agrega que “antes, al ser desaforado, se le habían reasignado algunas asignaciones, por ejemplo, de pasajes aéreos, y tampoco podía hacer contrataciones de asesorías externas y no podía ampliar los contratos de sus colaboradores. Ahora se decidió suspender el pago de su dieta y, además, revisar si corresponde el pago de asignaciones vinculadas con arriendos o servicios”.

