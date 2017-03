La desgarradora confesión de Lisandra Silva sobre Ignacio Lastra

El reality de Mega, Doble Tentación, tiene varios seguidores y sin duda alguna la pareja que más llama la atención por sus conflictos es la de Silvina Varas e Ignacio Lastra.

Los participantes del encierro detectaron un supuesto “pacto” entre los pololos por la inestabilidad de su relación.

Lo cierto ahora es que la pareja esta separada y cada uno se encuentra realizando sus vidas con sus respectivos jotes.

Consultada por Mega, la cubana Lisandra Silva se refirió a su relación con Ignacio y realizó una desgarradora declaración en torno a sus sentimientos por el musculoso.

“A Silvina no le creo nada, de nada, de nada. Me parece una pésima actriz”, dijo. En torno al supuesto pacto entre la pareja, ella añadió que “A mí sinceramente no me importa nada que hayan entrado con un pacto, porque bastaba con que Ignacio me abriera una brecha para darle paso a Lisandra Silva que entrara ahí. Y luego yo me encargaría del resto”.

“Quizás ellos sí llegaron pactados, con la idea de jugar un poco a que ‘Me gusta la Jote’. Quizás le empecé a gustar de verdad y ese era mi objetivo”, manifestó.

Finalmente, la cubana agregó que: “Todavía tengo mucho miedo a no salir viva de ésta y a quedar herida. Pero es un riesgo que hay que tomar. En la guerra y en el amor se vale todo”, concluyó.