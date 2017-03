Ossandón envía mensaje a Piñera: “La política que debemos defender no está por la colusión entre los negocios y la política”

Miércoles 2 de marzo: Sebastián Piñera publica en su página de Facebook una carta abierta defendiéndose de las acusaciones que hay en su contra por eventual conflicto de interés en los casos Exalmar y el de minera Dominga. La tituló «Yo acuso». Jueves 3 de marzo: Manuel José Ossandón, candidato presidencial y uno de los principales adversarios políticos del ex mandatario, escribe en su Facebook un texto replicando el escrito de Piñera, con el título de «Yo recuso: no a la colusión entre política y negocios».

En el escrito, Ossandón sostiene que «la Democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano. La política debe estar distanciada de los intereses económicos y personales. La democracia tiene prioridades que son morales, éticas, y públicas porque se trata del bienestar de toda la sociedad y por eso hay que protegerla del tráfico de influencias, de las presiones empresariales y de los conflictos de interés».

En relación al caso Exalmar, el ex alcalde de Puente Alto cree «que no es natural que un Presidente de la República que manejaba información de alta probabilidad y confiabilidad de lo que podría ocurrir en La Haya y que defendía los intereses nacionales tenga una empresa familiar que haga negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable, tal como finalmente ocurrió . Ahí está el gran “pecado” de la operación».

Si bien se inclina a pensar que el ex Presidente no puedo en riesgo el litigio marítimo con Perú, «sí hubo una imprudencia de quienes llevaron adelante la operación que son sus amigos, su familia y las empresas que fueron delegadas para ese objetivo. Así de claro», plantea el senador por Santiago Oriente.

Sobre el caso de minera Dominga, el parlamentario afirma: «creo que hubiera sido muy útil haber sabido que el Presidente tenía intereses creados en la zona a través de una minera, porque la decisión de terminar con la termoeléctrica de Barrancones hubiera sido mucho más transparente. Como recién lo sabemos ahora, ya que no estaba en su declaración de intereses, no podemos deducir si Sebastián Piñera lo hizo por un interés particular o realmente lo efectuó para preservar el medio ambiente como fue la explicación en ese momento. Ahí la duda queda instalada y por eso yo hablo que cuando alguien está en el servicio público debe estar dedicado ciento por ciento a una función y no tener puesto un ojo acá y otro allá».

El senador considera probable que la Nueva Mayoría esté desarrollando una campaña sucia contra Piñera, sin embargo, manifiesta que «todo esto se hubiera evitado si el ex gobernante hubiera puesto en su declaración de intereses la propiedad de Dominga, si el fidecoimoso ciego no lo hubiera dejado en manos de amigos, conocidos de su entorno y familiares y si hubiera entregado todos los correos de sus operaciones a la justicia para evitar así dobles lecturas y demostrar lo que él define como trayectoria intachable».

También tuvo palos para la derecha: «Las defensas en bloque de nuestro sector, a ciegas, no sirven para la política de estos días. Lo que debe hacer Chile Vamos es exigirle a Piñera que entregue todos los antecedentes, todos los correos, todas las carpetas de sus negocios y así visibilizar de una vez las operaciones que ha realizado. La derecha y la política que debemos defender es la que no está por la colusión entre los negocios y la política, la que está por el bien común sobre el personal, la que no cree, insisto, que se puede servir a Chile y a los negocios a la misma vez».

El Ciudadano