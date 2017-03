Esta campaña de Zara para las mujeres “con curvas” está enfadando a todos (+Fotos)

Las empresas textiles se encuentran actualmente entre las más grandes del mundo, y es lógico pensar que cuando sacan un producto exitoso lo normal es acabar hartos de verlo. Por ejemplo, ahora mismo no es raro coincidir con en un bar o supermercado con alguien que lleve sus famosos —y horripilantes— zapatos. Si recientemente Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex, recibía 600 millones de euros de beneficios, calculamos que 400 vienen de la venta de estos zapatos. ¡Y no exageramos nada!

Es tan fácil encontrarte por ahí con sus éxitos de ventas como con sus campañas de publicidad… y la última de ellas está convirtiéndose en un quebradero de cabeza para la firma, ya que con solo tres palabras han conseguido cabrear a prácticamente todo el mundo…

Zara lleva un mes con una nueva campaña en la que utilizan el slogan “Love your curves” —”ama tus curvas”—, con la que se intentan apuntar al fenómeno “Body Positive” animando a todo tipo de mujeres a amar sus curvas y su cuerpo. Pero hay un problema con la imagen que acompaña la campaña…

… y es que es imposible no fijarse en que las modelos de esta campaña son las típicas modelos delgadas de todas las campañas. O sea… ¡muy, muy delgadas!

¿Me estás gue**ando Zara?

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy

— Muireann O’Connell (@MuireannO_C) 28 de febrero de 2017