‘Chiqui’ Aguayo respondió de esta manera al ser consultada por las denuncias que recibió el CNTV sobre su rutina

La rutina de Daniela “Chiqui” Aguayo en el Festival de Viña del Mar sin duda alguna fue de las más comentadas, y es que el exceso de garabatos al parecer no le gustó mucho al público, quienes la criticaron a tal punto de denunciarla al CNTV.

Un total de 78 reclamos fue lo que el Consejo Nacional de Televisión recibió por las palabras usadas por la comediante, y en donde un 72% de éstas fueron por parte de hombres.

A raíz de esto, el diario La Cuarta le consultó a la humorista qué pensaba sobre el revuelo que causó su rutina y ella respondió: “hay machismo en todo, pero entiendo que esas denuncias en el Consejo pueden quedar en nada. Sería interesante que les hicieran un seguimiento y cierna cuántas llegan a alguna parte”.

Al ser consultada sobre su opinión acerca de que la mayoría de las denuncias sean de hombres, ella dijo: “si el 72% son hombres y el resto no, encuentro que hay machismo en hombres y mujeres igual. Me he dado cuenta en este tiempo que no es exclusivo de los hombres”.

Ante las críticas de las mujeres, señaló: “me molesta de alguna manera (…) De los hombres no lo comparto, pero puedo llegar a entenderlo. Pero una mujer machista me molesta mucho, lo encuentro casi inaceptable”.

Para finalizar, “Chiqui” indicó: “Encuentro bacán que una rutina de humor provoque que te tomes esa molestia”, comenta y agrega “movilicé de alguna manera, encuentro bueno que la gente alegue. Mejor que hagan la denuncia en el Consejo a que empiecen a tuitear, es una muestra de educación cívica”.

Dice que no le molesta y que, de hecho “le encanta que haya gente enojada”.

