A 5 años del ataque a Zamudio, Movilh denuncia: “La homofobia y transfobia siguen matando en Chile”

Este jueves se cumplen cinco años del fatal ataque sufrido por Daniel Zamudio, un joven homosexual que fue golpeado bestialmente durante esa madrugada en el Parque San Borja en la capital. Estuvo 25 días en coma y falleció en la Posta Central.

“Fue uno de los más brutales crímenes que la historia tenga registro”, declaró el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería. “Pese a ello, los abusos siguen ocurriendo”, enfatizó esta jornada el dirigente.

Y es que el Movilh reportó este jueves que un total de 18 personas han sido asesinadas en Chile tras la muerte de Zamudio, ocurrida el 27 de marzo de 2012. Esto, según la organización, “corresponde al doble del total de homicidios conocidos en los últimos 15 años”.

El dirigente precisó que “los 18 crímenes ocurridos después del fallecimiento de Daniel nos muestran que la homofobia y transfobia siguen matando en Chile. En este contexto, es urgente y necesario que el Estado reforme la Ley Zamudio, pues si bien en el ámbito preventivo ha servido, en el campo de las sanciones es débil. A tal punto que sólo una vez se ha aplicado al agravante de delito motivado por odio”.

“Tan débil ha sido el impacto de la Ley Zamudio para hacer justicia, que sólo han sido presentadas 245 demandas desde su entrada en vigencia y, peor aún, sólo 13 han terminado en fallos favorables para la justicia”, dijo Rementería.

Entre las deficiencias de la ley se encuentran, acorde a las palabras del dirigente, el hecho de que solo “multa al denunciante si no se comprueba discriminación, se obliga a la víctima a probar el abuso, no hay indemnización para las victimas y no se permite cuestionar fallos o sentencias discriminatorias. Todo ello no está a la altura de los estándares internacionales”, sostuvo el Movilh.

Fue en ese sentido, que en enero pasado la presidenta Michelle Bachelet realizó una ceremonia en el Palacio de La Moneda donde oficializó un acuerdo firmado por el Estado y el Movilh para reformar la Ley Zamudio.

Los restos de Daniel Zamudio se encuentran en el Memorial por la Diversidad, ubicado en el Cementerio General. Ahí cada año el Movilh instala las placas con los nombres de las nuevas víctimas fatales de la homofobia y la transfobia.

“Lamentablemente, el próximo 27 de marzo, deberemos ir a instalar nuevas placas”, finalizó Rementería.