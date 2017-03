Nueva iniciativa impulsa rebajar la dieta parlamentaria

“Dos tercios del sueldo de un ministro de Estado” es la propuesta de dieta parlamentaria que expuso el diputado Marcelo Schilling en el primer día de actividades dentro del Congreso Nacional luego del receso del mes de febrero.

De concretarse la propuesta, se rebajaría de nueve millones de pesos a cerca de seis. Si bien ya hay otras iniciativas a la espera de ser discutidas en sala, el diputado Schilling afirmó que “lo que lo hace distinto es que el proyecto mío va directo a la vena. Se reforma la Constitución, estableciendo que no será igual al sueldo de un ministro. La mayoría de la ciudadanía, está de acuerdo con la reducción, no se necesita ser un agudo observador para darse cuenta de ello. La reducción de la dieta parlamentaria no va a resolver la pobreza en Chile pero si queremos vivir en libertad, hay que salvar el macetero que la sostiene, la democracia”, sostuvo.

Consultado respecto de los estudios en curso, que buscan la reestructuración del gasto global del Congreso, el parlamentario opinó que “estoy casi seguro que no alcanzará con estas reestructuraciones. Como se avecina la instalación del nuevo parlamento, hay que tomar medidas con la suficiente anticipación. La reforma al sistema electoral se hizo con el compromiso que no hubiera aumento en el gasto público en materia del Congreso”.

Otras alternativas

Disminuir a la mitad su sueldo y el de sus colegas fue la iniciativa presentada por Giorgio Jackson (Revolución Democrática) en 2013 junto a Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) y la diputada Camila Vallejo (PC).

La acción fue patrocinada por los diputados Yasna Provoste (DC), Alejandra Sepúlveda (Independiente), Loreto Carvajal (PPD), Cristina Girardi (PPD), Roberto Poblete (PPD), Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana), Vlado Mirosevic (Liberal) y Claudio Arriagada (DC), intentando reducir la dieta parlamentaria a cerca de 4 millones.

Por su parte, en 2014, el parlamentario Aguiló ya había planteado una fórmula para financiar el gasto que implica aumentar el número de parlamentarios, mediante “el congelamiento del reajuste de las dietas parlamentarias en 3 o 4 años, haciéndolo simultáneamente con el Ejecutivo para guardar la norma constitucional. La paz social también es parte de mayor equilibrio y mayor equidad social por lo que espero que esta discusión sea con altura de miras”, afirmó en su momento el representante de la Izquierda Ciudadana.

Sin embargo, el rechazo a estas iniciativas surgió desde la Alianza, representada en el diputado RN, Gustavo Hasbún, que tildó las propuestas como populistas. Idéntico diagnóstico fue el realizado por Pepe Auth, diputado del PPD, quien además cuestionó el real poder de estas acciones para resolver la desigualdad.

En un año de elecciones para hacer efectiva la reforma electoral (que terminó con el sistema electoral binominal y lo reemplazó por uno de carácter proporcional) sin duda se propiciarán diversas señales políticas de los representantes escogidos, pudiendo inclinar la balanza hacia la discusión. Hasta el momento todos los proyectos están detenidos en la comisión de Constitución, donde se debiera aprobar el modificar el artículo 62° de la Constitución para incorporar un texto que defina “una ley que determinará la dieta que percibirán los Diputados y Senadores, incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”. De esta manera, la materia ya no estaría establecida en la Carta Fundamental sino que se legislaría en una ley aparte.

Recordemos que Chile es uno de los tres países en donde la diferencia entre las altas remuneraciones del Estado y el salario mínimo legal es la más alta del mundo. Los parlamentarios y autoridades del Estado ganan 42 veces el salario mínimo. Es decir, la dieta corresponde a 9 millones mientras que el nuevo salario mínimo es de 264 mil pesos mensuales, monto con una pequeña alza desde el 1º de enero, correspondiente al segundo incremento gradual estipulado en la ley de junio de 2015, que contempla cuatro aumentos del salario mínimo hasta alcanzar los $276 mil en enero de 2018.