13 mujeres describen qué sabor tiene el pene de su novio

Salchichas

“Parece demasiado bueno para ser verdad, pero definitivamente hay un toque de salchicha a la parrilla crujiente en el pene de mi novio”.

– Jessica, 23

Medicina y lluvia

“Durante los primeros tres meses de citas, cada vez que le practicaba sexo oral a mi novio tenía un flashback a un verano cuando tenía trece años y me enfermé realmente. Tuve que tomar una medicina extraña que tenía un sabor similar al pene de mi novio. Al final descubrimos que ese sabor era por el jabón que usaba. Si no lo hubiera reemplazado, quizás no podríamos seguir juntos. Ahora tiene sabor a lluvia y es increíble”.

– Maddie, 20

Hamsters

“Mi hombre tiene un sabor que me recuerda al olor de la jaula de mis hamsters. Cualquiera pensaría que es un olor pésimo, pero la verdad no me molesta del todo. Debo estar enamorada, ¿verdad?”.

– Sandra, 21

Una ciruela jugosa

“Mi novio no come fruta, pero su pene sabe claramente como una ciruela madura. Incluso su semen tiene sabor a fruta. He practicado sexo oral a muchos penes en mi vida y sé que hay sabores horribles. Creo que me gané la lotería”.

– Emma, 23

Axilas

“Una vez lamí la axila de mi mejor amigo, como un juego, y nunca olvidé el sabor. El pene de mi novio tiene el mismo gusto. Como imaginarán no soy una fan de lamer el miembro de mi novio. Quizás existe algún desodorante genital por ahí”.

– Kayley, 21

El gimnasio

“Estoy en una relación con un atleta estrella en la escuela y siempre está sudado, incluso después de la ducha. Su pene tiene un sabor entre toalla sudorosa y camerino de gimnasio. No es lo más sexy del mundo”.

– Natasha, 20

Pasto recién cortado

“¿Has sentido el olor del pasto recién cortado? Para mí el pene tiene ese sabor. Solo he tenido un novio, de modo que no tengo mucha experiencia, pero me encanta practicar sexo oral, tanto como me gusta un vaso de limonada fresca en un día de calor”.

– Cate, 25

Pies

“Mi novio es una persona limpia. En realidad duchas dos veces al día, que es más de lo que puedo decir para mí. Pero su paquete sabe como pies sucios. Aún estoy pensando cómo solucionarlo”.

– María, 34

Un establo

“Vivo en una ciudad importante de la costa oeste, pero crecí en una granja y el pene de mi novio sabe exactamente como un granero. Gusta hacerle sexo oral porque me recuerda a mi hogar. Creo que podría decir “pene, dulce pene”.

– Pamela, 28

Mi ensalada de pollo picante favorita

“Estoy obsesionada con esta ensalada de pollo tailandés picante que hacen cerca de mi casa, y veces me pregunto si me enamoré de mi novio sólo porque su pene tiene el mismo sabor. Incluso tengo que contenerme para no morderlo”.

– Tatiana, 26

Colonia

“Tengo la teoría que mi novio se echa colonia antes de juntarse conmigo, porque su pene sabe a colonia totalmente. Es un gesto amable pero preferiría que no lo hiciera. Cuando cumplamos 6 meses se lo voy a plantear”

– Leandra, 27

El sótano de mis abuelos

“Hay un olor a humedad muy específico a la zona de la ingle de mi novio que evoca el sótano de mis abuelos. Le dije esto el otro día y ambos decidimos no volver a hablar del tema. Puedo superarlo o romper con él”.

– Fabiana, 24 años

Mi pliegue del codo

“Sí, a veces me chupo la parte interna del codo. En esa arruga de mi brazo huele y sabe como le sabe a mi novio. Raro, pero cierto. Y cuando nadie mira, a veces me chupo allí para acordarme de él”

– Rory, 25

