Alejandro Navarro: “La Ley de Estacionamientos fue una traición a la ciudadanía”

Este miércoles comenzó a regir la nueva Ley de Estacionamientos que normará el cobro en lugares como centros comerciales, supermercados, recintos hospitalarios y aquellos de acceso al público general.

En este contexto, el senador Alejandro Navarro anunció que junto a sus pares Jaime Quintana y Adriana Muñoz ingresarán la próxima semana un nuevo proyecto de Ley de Estacionamientos que persiga la gratuidad durante las primeras dos horas con la extensión de este beneficio al presentar una boleta de compra superior a diez mil pesos.

Navarro y Muñoz fueron los únicos dos parlamentarios de la Cámara Alta que votaron en contra del proyecto, además de la abstención del senador Quintana.

En este sentido, Navarro dijo que “una mala ley solo se corrige con otra ley, por lo que presentaremos una nueva moción que cauterice los derechos de los consumidores a fin de impedir que centros comerciales y clínicas cobren por el uso de los estacionamientos”.

“La gente está indignada y con justa razón, ya que los estacionamientos siempre fueron gratuitos y considerados como parte de un servicio integrado que entregan los centros comerciales y clínicas”, añadió.

Para Navarro “este cobro no es un impuesto verde como algunos plantean, ni tampoco desincentiva el uso del auto, sino que estamos frente a la usura de empresarios que de la noche a la mañana vieron en esto una oportunidad de negocio y de generar ganancia a costa de la gente”.

El parlamentario recordó que “el uso indiscriminado del automóvil es un tema pendiente, pero claramente esta ley no apuntó a aquello. Estamos de acuerdo en la necesidad de regular la explosión del parque automotriz, lo que es un drama que va costra caro a la ciudad y a los ciudadanos, pero esta ley claramente no va en esa línea”.

Asimismo, el legislador agregó que “esta ley ha dejado en evidencia que al igual que en la ley de pesca, en la ley de estacionamientos, el Congreso fue capturado por el lobby empresarial”.

Para Navarro “esto tiene una sola explicación: es el resultado de un parlamento postrado frente a los empresarios, un parlamento que traicionó a la ciudadanía, logrando una ley pro empresa, pro malls, pro cobro de estacionamientos y contrario a los consumidores”.

Junto con ello sostiene que “durante la tramitación de esta ley existió un lobby empresarial inmenso, por medio de la Asociación Gremial APOGE, que agrupa a los propietarios y concesionarios de estacionamientos de centros comerciales, quienes se constituyeron al fragor de este proyecto de ley con el único objetivo de influenciar a los parlamentarios en las comisiones, con estos resultados, cobros de hasta el doble de lo que habían anterior a la ley”.

El parlamentario agregó que “cuando rechacé esta ley, anticipé la crisis que podía venir, tal como lo hice con la ley de financiamiento privado a la política. Que los parlamentarios no logren visualizar esto, solo refleja la lejanía en que el Congreso se encuentra de la gente”.

“Porque no puede ser que un proyecto de ley ingrese a buscando un beneficio para los consumidores y que en su tramitación termine transformándose en un proyecto que los perjudica rotundamente”, señaló.

Es por esto que, a su juicio, “dependerá de la ciudadanía que este proyecto salga adelante resguardando la gratuidad. Las asociaciones de consumidores y grupos de presión en general, van a jugar un rol fundamental en la presión social necesaria para resguardar que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con el proyecto anterior”.

“Yo espero que haya una reflexión profunda en aquellos que votaron a favor de esta mala ley, una ley que vuelve a deslegitimar el rol del parlamento que no es otro que representar los intereses de la gente y no de un grupo de empresarios que quiere llenarse los bolsillos por medio de este cobro abusivo”, apuntó.

Demanda contra Mall Plaza del Trébol

Del mismo modo, Alejandro Navarro informó que “esta ley no afecta la demanda que llevamos adelante en contra de Mall Plaza del Trébol, toda vez que las leyes no son retroactivas, por lo que sólo pueden disponer para futuro y no podrán jamás tener efecto hacia atrás”.

En este sentido, aclaró que “nosotros lo que estamos demandando junto a la Asociación en Defensa de los Derechos de los Consumidores de la Región del Bío-Bío, es que hubo un cambio unilateral de un contrato que era gratuito y que se transformó en oneroso, de forma absolutamente arbitraria. Yo no sé si los gerentes de Mall Plaza del Trébol visualizan eso, pero están en un problema legal complejo, ya que de prosperar la demanda tendremos el único mall de Chile sin cobro de estacionamiento”.

La demanda actualmente se encuentra en etapa probatoria, siendo tramitada por el abogado Adolfo Ortega Aichelle.