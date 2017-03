Friends: Lisa Kudrow contó cuál fue la peor experiencia que vivió en la serie

De entre las muchas estrellas invitadas que tuvo Friends durante sus 10 temporadas, la actriz Lisa Kudrow (Phoebe) recuerda particularmente a uno, aunque no de una forma feliz.

El miércoles, en Watch What Happens Live with Andy Cohen, un fan le preguntó a Kudrow cuál fue el peor comportamiento que notó por parte de los actores invitados de la comedia y la actriz respondió lo siguiente:

“Ensayé sin maquillaje la mayor parte de la semana y luego, en la noche del show, estoy con el peinado y el maquillaje y me dijo ‘oh, wow, ahora estás follable’. Ese, diría yo, fue un mal comportamiento”.

Jennifer Beals, quien también asistió al show de Andy Cohen, le preguntó a Kudrow cómo reaccionó ante este comentario insultante y la actriz indicó que solo se lo contó a Matt LeBlanc (Joey), a quien considera un “hermano mayor”.

El martes, la misma Lisa Kudrow reveló que se reunió recientemente con su excompañeros de Friends, señalando que “fue realmente divertido, nos la pasamos muy bien”.

“Fue hilarante. Nos reíamos sin parar”, dijo la actriz a Today, aunque descartó que por el momento pueda verse nuevamente a sus personajes de Friends en la pantalla.

La actriz solo compartió el desagradable momento que vivió con ‘Joey’ (Foto: NBC)

Lisa Kudrow visitó Watch What Happens Live para promover su nueva película Table 19 y también el show de TLC Who Do You Think You Are?, del que es productora ejecutiva.