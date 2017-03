Experta en seguridad y plan de Lavín: “Hoy todo el mundo cree que los limpiaparabrisas son una banda criminal organizada”

El estilo cosista de Joaquín Lavín se hizo presente en toda su magnitud este jueves 2 de marzo al dar a conocer sus medidas en materia de seguridad, las que constan en dotar a los funcionarios municipales de gas pimienta, esposas y varas; además de dictaminar multas -que alcanzarían los $230 mil- para los limpiaparabrisas que trabajen en los semáforos de la comuna de Las Condes.

Las medida del alcalde, excandidato presidencial y exministro, causó polémica por su carácter estigmatizador y efectista.

El Ciudadano conversó con la socióloga y experta en seguridad, Lucía Dammert, quien sostiene que la medida va en línea con una estrategia que normalmente le da rédito a la derecha y que “solo entrega un discurso punitivo, donde se apunta al otro como peligroso y no a los problemas que tiene esta comuna”.

Queda la sensación que se presentan estas medidas como un espectáculo. ¿Qué reflexión te provoca la iniciativa del alcalde Lavín?

Lavín parte el año con el tema de seguridad, que, en primer lugar, le dio mucho rédito cuando fue alcalde de Santiago; segundo, empatiza con un público que considera a aquellos que son vistos como distintos o diferentes -en diversos sentidos- como gente peligrosa y la agarra contra los limpiaparabrisas, sin que exista alguna información que señale un aumento de los delitos que sean protagonizados por estas personas o que realmente exista una banda criminal que esté operando en Las Condes, organizadas por limpiaparabrisas o algo así. Pareciera estar enfocado más en la percepción que en la realidad.

¿Qué incidencia puede tener esa medida?

De ser así -que se considere solo la percepción- es bien peligroso porque finalmente ayuda a la estigmatización, a la segregación, y ayuda a resaltar discursos que uno quisiera evitar; junto con eso va acompañado por electroshock, varas, esposas y otros artículos que piensa darle a los guardias, que no necesariamente tienen ni la preparación o la capacidad legal. Esto solo presenta un discurso punitivo, donde se apunta al otro como peligroso y no a los problemas que tiene esta comuna. Hay que tener mucho cuidado con estos mensajes, que tienen un carácter más electoral y que esperamos, en este año de elecciones, no primen.

¿Con esto se responde a este fetiche en el que se ha convertido la seguridad?

Él pone un tema que le da rédito a la derecha, con medidas efectistas, pero si su preocupación es la violencia lo que debiera hacer es regular los lugares de carrete nocturno ABC1, donde hay problemas serios. También debiera plantear otro tipo de temáticas; entonces se aferra a que la solución es prohibir, sancionar y usar armas no letales, cuando sabemos que las soluciones son más estructurales. Si está verdaderamente preocupado de la seguridad, debiera plantear otro tipo de propuestas.

Enfrentar el problema de la percepción de inseguridad depende también de una política de Estado que no existe. ¿Lavín se arrima a ese vacío?

Claro que Lavín se afirma de los temores de la sociedad chilena respecto del otro y esto no solo pasa en Chile sino que en varios países, y en el caso de una ciudad tan segregada como Santiago, es diferente aquel que no trabaja en una oficina sino que trabaja en la calle, de otras condiciones socioeconómicas, que se viste distinto o se ve distinto. El principal perjuicio es que instala un problema en la agenda: hoy todo el mundo cree que los limpiaparabrisas son una banda criminal organizada, lo que me parece peligroso. Poner esto como un tema de discusión es un poco artificial.

¿Esta salida de Lavín tendrá que ver con la contingencia judicial de Piñera?

No creo que se relacione con la contingencia, sino que poner en la agenda un tema con perspectivas electorales mayores. Finalmente, pone este tema -que hasta ahora nadie lo a tocado- desde una mirada facilista y no estructural.

@joserobredo

José Robredo H.