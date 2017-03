Novia infiel se equivoca de número y le manda a su novio sus planes para engañarlo ¡Esta fue su respuesta!

Si fuiste víctima de una infidelidad, seguro pasaste horas pensando en cuánto tiempo te estuvieron engañado… a menos que tengas una novia tan inteligente como la de la siguiente historia, que en lugar de enviarle un mensaje a su amiga a la que le contaba todo, se lo envió a su novio … y sin saber le explicó todo el plan que tenía para engañarlo con otro.

Jordan McNelly trabajaba 60 horas a la semana para ahorrar dinero y poder ir de vacaciones con su novia Zoe; y de verdad que parece un tipo agradable. No obstante, al parecer su novia se aburrió de él y arregló un encuentro secreto con otro tipo.

Sus planes, sin embargo, se fueron por el caño cuando Jordan cambió de turno, y al quedarle tiempo libre, Zoe no pudo encontrarse con su amante. Este es el mensaje:

Obviamente, el mensaje estaba dirigido para una amiga de Zoe, no para Jordan. Así que cuando se dio cuenta de su garrafal error trató de explicarle a Jordan que había sido un “sueño”…

Sin embargo este varón decidió compartir el mensaje con sus seguidores de Twitter, y como se volvió viral, miles de personas rápidamente lo felicitaron por deshacerse de esa persona:

“Cuando accidentalmente le dices a tu novio que lo engañas #2añosconunaz0rra”

Desde entonces, Jordan ha dicho que terminó con la relación, y describe a su ex como “muy poco brillante”.

When you accidentally tell your boyfriend you’re cheating on him #2yearswithahoe pic.twitter.com/aPNeYtN4Mb

— jordan mcnelly (@JordanMcnelly) 28 de febrero de 2017