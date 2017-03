Esta sensual joven encontró su foto rondando en internet, entonces miró su rostro y quedó aterrada

Una chica de la ciudad de Plymouth, Inglaterra, sufrió una gran y extraña sorpresa al encontrarse con su propia fotografía, pero totalmente intervenida. Una persona que aún no ha sido identificada, robó su imagen y sin permiso alguno la editó, pegándole otra cara a su cuerpo.

Jessica Hunt, no podía creer estar viendo su cuerpo, pero con otra cabeza, siendo usado en un portal para una falsa identidad.

A esta práctica en internet le llaman “catfish”, donde las personas se adueñan de fotografías ajenas que hayan en redes sociales sin permiso alguno, las cambian y las utilizan para armar perfiles falsos, para encontrar citas en páginas web, o en aplicaciones como Tinder.

Probablemente este último propósito perseguía el usurpador de Jessica, y bueno, debemos admitir que su técnica en el uso del Photoshop estuvo bastante impresionante.

Al instante de haberse percatado de la farsa, la joven quiso publicarlo en su cuenta de Twitter para que todo el mundo se enterara y estuviera alerta.

Y bueno, algunos no pudieron evitar reír…

OH MY GOD 😩😩😂😂 that is my body and my house but who’s face is that!?!? 😩😂 catfish game is getting silly 😩 pic.twitter.com/a0fQagwi4q

— Jessica Hunt (@JessHunt2) 5 de febrero de 2017