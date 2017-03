Madre de 8 hijos con beneficios sociales dice que no consigue trabajo porque es “demasiado guapa”

¿Cualquier pretexto funciona?.

Los padres solteros suelen enfrentarse a situaciones que muchos de nosotros no podemos imaginar, el trabajo de cuidar y proveer a los niños que normalmente se divide entre dos personas termina recayendo en los hombros de una sola persona y por esto necesitan alguna ayuda, pero existen unos límites.

Por ejemplo, muchos contribuyentes en Inglaterra están indignados con el caso de Marie Buchan, una mujer de 37 años y madre de ocho niños que recibe ayuda del gobierno y afirma que no tiene trabajo por una impactante razón.

Echa un vistazo:

Marie Buchan, inglesa de nacimiento…

De Birmingham, es una madre soltera de ocho hijos que recibe alrededor de £26,000 (un poco más de 30.000€) en ayudas sociales cada año, ella ha recibido mucha atención en la prensa británica al declarar que es demasiado guapa para trabajar en su campo de trabajo.

Se conoce en los medios como “Octomum” (octomama), la edad de los niños de Marie va desde 3 años a 15 años y declara que los beneficios que obtiene del gobierno son necesarios para criar a sus niños, pero muchos en Inglaterra sienten que está viviendo del cuento y riéndose del gobierno por negarse a conseguir un trabajo real.

Marie ha estudiado para ser mecánico de coches.

Pero dice que ha sido retenida en el área por prejuicios… En su historia, el mundo de la mecánica está dominado por hombres que no se toman enserio su deseo de triunfar, y solamente la ven como un objeto sexual. Marie ha dicho que eligió este área precisamente para combatir el sexismo, pero no ha tenido éxito hasta ahora. Dijo Marie.

“Algunos talleres me han querido dar empleo después de verme en televisión. Cuando hablas con ellos te das cuenta de lo que quieren. No quieren que trabaje allí, quieren algo más. Son solo enormes y asquerosos pervertidos. Todos tenemos habilidades pero los hombres nos ven como símbolos sexuales”

Durante un tiempo, trabajaba a media jornada.

Como trabajadora de apoyo social, un trabajo que dijo que odiaba en numerosas entrevistas televisivas, no solamente encuentran su actitud aterradora sino que se resienten del hecho de que solamente trabajase 16 horas a la semana para poder seguir cobrando las ayudas sociales.

Marie decidió dejar este trabajo cuando comenzó a ganar el suficiente dinero para que sus niños no estuviesen cualificados para los almuerzos escolares gratuitos. Su razón era que en realidad no ganaba el suficiente dinero en el trabajo para cubrir los gastos de comprarle la comida a sus hijos todos los días, así que vio que la mejor opción era no trabajar.

¡Se ha ganado el odio de la gente!.

Ya que piensan que sólo es una exagerada y que usa a sus hijos para dar lástima y que el gobierno le de mucho más dinero del que debería… Mucha gente la ha criticado por el tiempo que pasó trabajando como stripper y por su decisión reciente de operarse los pechos.

Mientras Marie insiste que su novio va a pagar la cirugía.

Y que no le va a costar nada a los contribuyentes, sus críticos señalan que es otro ejemplo de su falta de seriedad para encontrar trabajo… Marie dice:

“Cada padre está en su derecho de tener tantos hijos como quiera, pero no los habría tenido si llego a saber que sería tan difícil”.

¡Marie insiste en que sigue haciendo todo lo posible!.

Para tener éxito como mecánica, y que su vida laboral y familiar no es una excusa para aprovecharse de los contribuyentes británicos, sin embargo, mientras ella sigue estando en el ojo público, parece que mucha gente continúa molesta por esta razón.

¡Piensa que es muy atractiva para trabajar!.