Nueva Zelanda ofrece pagarte unos días de vacaciones si cumples estos requisitos

Un empresa tecnológica busca talentos de alrededor del mundo. Y se ofrece a pagar el billete y el alojamiento a los candidatos

¿Te imaginas que te topas con un proceso de selección que te ofrece volar gratis para únicamente hacerte una entrevista? Pues deja de soñar. La agencia de desarrollo económico de Nueva Zelanda Wellington Regional Economic Development (WREDA) y la compañía global de reclutamiento Workhere New Zealand lo han hecho.

Se trata de la iniciativa gubernamental Looksee Wellington, destinada a atraer nuevos talentos en el campo de las TI (tecnologías de la información) para trabajar en diferentes empresas de Wellington (Nueva Zelanda). Buscan a profesionales de todo el mundo que trabajen en desarrollo de software y equipos de telecomunicación. La oferta está abierta a todos los candidatos del planeta, y viajar le saldrá gratis, pues el coste del vuelo, gastos derivados y alojamiento corren a cargo de las empresas que requieren empleados.

La oferta está destinada a atraer nuevos talentos en el campo de las IT a Nueva Zelanda. Los candidatos viajarán y se hospedarán gratis

Solo cien personas pueden optar a las entrevistas. El objetivo de este casting tan generoso es claro: el país quiere hacer frente a la escasez de desarrolladores de sofware, directores creativos y analistas que tiene la capital dle país oceánico.

Si estás interesado en el trabajo, o al menos en el proceso de selección, debes postularte antes del 20 de marzo a través de este enlace. Las entrevistas se llevarán a cabo en Wellington en mayo.

¿Merece la pena viajar a Wellington?

Tanto si has pensado en postularte como si aún no te has decidido, es importante que sepas qué tiene Wellington, el lugar donde se harán las entrevistas. Cuenta que si eres uno de los cien seleccionados, viajarás a la ciudad gratis, dormirás y comerás gratis y, encima, tendrás tiempo para visitar los rincones de la capital de Nueva Zelanda.

¿Qué te vas a encontrar? No es la ciudad más poblada del país, pero Wellington presume de tener un ambiente nocturno perfecto para salir de bares o restaurantes. Además, podrás ir al puerto, dar un paseo por la zona residencial de Miramar –donde se concentran productoras y estudios cinematográficos de primer nivel– o montar en ferry atravesando el estrecho de Cook en un trayecto de 3 horas, que te llevará a través de la separación entre la isla norte y sur de Nueva Zelanda.

También puedes ir a la playa. Puedes conducir unos 65 kilómetros hacia el noroeste para ir al Parque Nacional Abel Tasman. Allí podrás adquirir un abono de ‘barco-taxi’ que te permitirá subir y bajar tantas veces como quieras a lo largo de todo el día. Puedes usarlo para ir a todas las calas de la zona, donde podrás bucear, alquilar un kayak o ver a los delfines y las orcas que allí habitan.

Qué hacer para ser seleccionado

Si el plan te está convenciendo, y además quieres que te contraten para el trabajo, debes bordar la entrevista. Los encargados de Recursos Humanos no solo valorarán tus aptitudes profesionales sino también tus habilidades sociales, tu actitud y potencial en la propia empresa. Deberás mostrar la mejor versión de ti mismo, por eso vamos a darte unos sencillos tips:

1) Sé espontáneo

Becca Brown, fundadora de Solemates y que trabajó en Goldman Sachs durante seis años, asegura en ‘Business Insider‘ que los candidatos deben ser espontáneos. “La información que proporciona un candidato debería presentarse de manera conversacional, no robótica”, recuerda. Si da una respuesta mecánica y aprendida, no generará confianza, mientras que si, por el contrario, realiza su propia interpretación, dará mejor impresión.

Debes mostrar a la empresa lo mucho que te interesa trabajar allí. Por eso es imprescindible investigar sobre ella, sus logros y su alcance

2) Cómo has de describirte

En muchas entrevistas, los reclutadores te piden que te describas, y es muy difícil dar una impresión certera con una sola palabra. Con ello los entrevistadores quieren ver cuál puede ser tu punto fuerte o cuál es la confianza que tiene la persona en sí misma. Lo mejor que mantengas la prudencia; no sabes si bromear será bien recibido. Las empresas suelen buscar a personas optimistas, sensatas, honestas y sesudas en su trabajo. Quizá uno de esos adjetivos pueda dar buena impresión.

3) Infórmate acerca de la empresa

Debes mostrar a la empresa lo mucho que te interesa trabajar allí. Por eso es imprescindible ir siempre con la lección aprendida, e investigar sobre la compañía, sus logros y su alcance. Si lo haces, el entrevistador verá que te has esforzado en buscar información, lo que a su vez denota que estás realmente interesado en el puesto.

4) No mientas

Varios reclutadores contaron en un hilo de ‘Reddit‘ que no se debía mentir en las entrevistas. “Por favor, comprended lo siguiente. No mintáis en el currículum. Una dosis de humildad os llevará más lejos que las mentiras. Admitid vuestras limitaciones y describid qué habilidades tenéis”, dijo un usuario.

5) Cómo superar la última fase

Al tratarse de un puesto muy solicitado, lo más probable es que te tengas que enfrentar a preguntas difíciles como “¿quién es tu héroe favorito?”, “¿qué haces frente a la monotonía?” o “¿eres egoísta?”. Para saber cómo debes responder a estas cuestiones, haz clic aquí.

¡Suerte!