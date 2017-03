FOTOS: Estas son la esposa e hija de Peter Dinklage

Peter Dinklage, ha sido una de las estrellas que más expectacón ha despertado en el Estreno de la Sexta Temporada de Juego de Tronos, donde interpreta a Tyrion,uno de los personajes más importantes de la serie. El actor, considerado como el actor enano más sexy del mundo, posó junto a su esposa, Erica Schmidt, una mujer tan atractiva como el actor,intérprete de uno de los monólogos más aclamados en una producción televisiva.

Peter, de 46 años, vino al mundo en Morristown, Nueva Jersey, está casado con Erica y es padre de una preciosa niña de corta edad. Su papel de Tyrion Lannister le ha hecho ganar un Globo de Oro y un Emmy, pero ha trabajado en muchas otras producciones como Death at a Funeral, Las Crónicas de Narnia: el Príncipe Caspian o el drama judicial de Sidney Lumet Find Me Guilty, junto al actor Vin Diesel. También ha trabajado en Broadway. Lleva casado con Erica desde 2005, y su hija, Zelig, vino al mundo en 2011. Su mujer, al contrario de lo que hacía con Tom Cruise Nicole Kidman, no ha renuciado a los tacones.

