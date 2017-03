4 cosas que prueban que eres malísima en la cama

A nadie le gusta ser considerada “mala en la cama”, especialmente porque se ha comprobado que la conexión erótica es muy importante en una relación de pareja.

En ocasiones no prestamos suficiente atención a nuestra intimidad y damos por hecho que todo está bien. Si tu chico la goza entonces es señal de que eres buena..¿O no? Lamentablemente, pensar de esta forma es lo que provoca que tu vida íntima sea tan plana.

Primeramente debemos aclarar algo: ser buena en la cama no significa que tu obligación sea SERVIR a la otra persona; claro que quieres ayudar a tu pareja con su placer, pero el tuyo también es importante y al final cada quien se hace responsable de su cuerpo.

Por esto, traigo 4 errores comunes que las mujeres cometen en la cama y que las orillan a tener vidas íntimas insatisfactorias y monótonas, o sea, que son MALÍSIMAS en la cama.

1) Ser totalmente pasiva

Ya sabemos que los hombres suelen ser más activos, pero no por eso debes actuar todo el tiempo como una roca. Si no inicias la interacción, si no sugieres posiciones, si no dices por donde sí y por donde no, entonces estás dejando todo el trabajo a la otra persona. MUY MAL.

2) Hablar demasiado

Es verdad que algunas palabras atrevidas son necesarias para elevar la temperatura, pero cuando se está en la cama se tienen que dejar que todos los sentidos despierten. Si eres de esas chicas que elige decir algo muy importante o platicar algo específico en plena acción, déjame decirte que te estás distrayendo (y a tu pareja también) del objetivo principal: SENTIR Y GOZAR, no reflexionar.

3) Dices que sí a todo

Lo repito: ser buena en la cama no quiere decir que hagas TODO lo que pidan. Tus gustos y deseos pueden ser diferentes a los de tu pareja y si de plano hay algunas cosas que no van contigo, no tienes obligación alguna de acceder a hacerlas. Aunque sea tu novio, aunque sea tu esposo o quien sea, si tu NO quieres porque te sientes incómoda o agredida, simplemente NO SE HACE.

4) Reprimes tus fantasías

¡Ya basta de penas! Las mujeres también tenemos fantasías y tenemos derecho a cumplirlas sin miedo a ser juzgadas. Creo que esa es la causa principal de que muchas mujeres sean muy reservadas con sus deseos, pues temen que su pareja piense mal de ellas. Si no eres totalmente sincera con tus fantasías y gustos , nunca podrás sentirte plenamente satisfecha.

Lo más importante es sentirnos cómodas con nuestra sexualidad y la forma en la que la vivimos. Sin presiones ni vergüenzas, es así como deberíamos disfrutar de nuestra vida íntima.