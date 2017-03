Escalona, Van Rysselberghe y un ex subsecretario de Pesca entre los financiados legalmente por pesqueras

Cuando se ha abordado el vínculo de la industria pesquera con la clase política, hasta ahora -a raíz del conocimiento de casos de financiamiento ilegal de campañas- los ojos habían estado puestos principalmente sobre algunos referentes de la derecha. Las duplas habían sido Jaime Orpis (ex UDI) con Corpesca, la compañía del Grupo Angelini, y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) con Asipes, la asociación representante de la pesca industrial.

Hoy, sin embargo, ese margen se ha ampliado luego de que a través de El Mercurio se diera a conocer un listado de 54 aportes reservados legales que 6 empresas pesqueras realizaron a 35 políticos de cinco partidos más un independiente, entre los años 2009 y 2013. Aparecen ahora nombres como los de los PS Camilo Escalona, Clemira Pacheco y Raúl Súnico, así como también el del pre-candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

En el marco de la investigación por el caso Asipes, arista del caso Corpesca, el Servicio Electoral entregó esta información solicitada a la fiscalía. Las pesqueras mencionadas son Alimentos Marinos, Camanchaca S.A, Biobío, Camanchaca Pesca Sur S.A, Landes S.A, pesquera Itata S.A. y Blumar, estas dos últimas correspondientes a la misma compañía que cambió de nombre.

En total, se entregaron según ese listado $333.242.207 a campañas electorales de primarias, presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales.

Los socialistas

Entre los miembros de la Nueva Mayoría que más han llamado la atención en este listado están Camilo Escalona y Raúl Súnico. El primero -ex diputado, ex senador y ex presidente y líder histórico del Partido Socialista- recibió $5.000.000 de la Pesquera Itata S.A. para su campaña senatorial de 2013.

Ante las legítimas dudas que surgen respecto a la independencia del parlamentario del poder que puede haber ejercido esta compañía sobre Escalona, y como una forma de responder a los cuestionamientos por el vínculo con un sector productivo que se instala en oposición a sectores como el de la pesca artesanal, Escalona debió salir a responder. A través de un comunicado, señaló que “yo en lo personal, ni nadie del Comando de entonces, ni personas que yo directamente hubiera autorizado, realizaron gestiones en tal sentido. De modo que al hacerse público este hecho he podido saber que se había llevado a cabo”, aseguró respecto a los aportes recibidos.

Junto a ello, el socialista agregó: “Puedo ratificar que no he tenido reunión ni vínculo alguno con entes empresariales del sector industrial pesquero, ni antes, ni durante ni después del trámite de Ley de Pesca”.

El caso de Súnico -quien recibió en total $13 millones- es tanto o más interesante, debido a que este militante socialista ejerció como subsecretario de Pesca y Acuicultura entre 2014 y 2017. En dicho período fue permanentemente cuestionado por organizaciones relacionadas a la pesca artesanal, las que han puesto en duda su independencia del sector industrial.

Una presión que se agudizó y que terminó finalmente obligándolo a dejar su cargo luego de que a través de un reportaje de Ciper se diera a conocer que su cónyuge había emitido 34 boletas -las que habrían sido “ideológicamente falsas”- para la mencionada Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

La UDI, Piñera, Von Baer y Van Rysselberghe

En la otra vereda, destacan los aportes hechos a Sebastián Piñera (RN), quien en total recibió $82.345.453; a Ena Von Baer (UDI), a quien le aportaron $10.000.000; la misma Unión Demócrata Independiente, el único partido político que aparece en la lista, recibiendo $15.000.000 de Camanchaca S.A; Evelyn Matthei (UDI), adjudicándose 7 millones y medio de pesos de esa misma empresa; y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), embolsándose $17.000.000.

La relevancia de este último caso es que recientemente se dio a conocer el estrecho vínculo de la hoy presidenta de la UDI con la pesca industrial, y que se evidenció en correos electrónicos dados a conocer en donde Luis Felipe Moncada, presidente de Asipes, literalmente pauteaba a Van Rysselberghe en medio de la discusión de la cuestionada Ley de Pesca.

Acá el listado completo de los aportes.