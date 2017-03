Del reggaeton a la palabra del Señor: estos reggeatoneros cambiaron su vida y ahora son pastores

El reggeaton es un género musical cuyas canciones hablan mayoritariamente de sexo y fiesta y un trato despectivo hacia la mujer. Pareciera ser el estilo de música más alejado de la religión. Sin embargo existen algunos reggaetoneros que dieron un giro en 180º a su vida y ahora se dedican al servicio de Dios.

¿Increíble no?

Vico C conocido por cantar la canción La Vecinita, ahora tiene otro estilo de vida.



El puertorriqueño terminó su carrera en el género del reggeaton cuando se acercó a Dios y convirtió en pastor. Ahora todas sus canciones son cristianas, como la llamada Soy José, donde habla de la historia bíblica de José.

Otro que dejó atrás el mundo del reggaeton es Héctor El Father.

Se hizo conocido haciendo dueto con Tito el Bambino, y gracias a canciones como Baila Morena.

Ahora es pastor evangélico. Según tn.com.ar, el ex reggaetonero dijo que “lo tenía todo pero en realidad no tenía nada, porque ni la fama ni el dinero podían llenar el vacío que sentía en mi corazón. El Señor es lo más importante en mi vida. No puedo juzgar a los que hacen reggaeton. Yo lo hice. Pero Dios ha tenido misericordia conmigo”.

Aunque no sea reggeatonero, El General merece ser nombrado también.

Sus letras solían ser discriminación hacia la mujer y su cuerpo, así como un par de comentarios que podrían considerarse homofóbicos. El 2004 anunció que se retiraba de la industria musical, y tiempo después se convirtió en Testigo de Jehová.

También existe uno que solía ser pastor, pero se cambió al reggaeton: Don Omar.

El boricua comenzó su carrera en la iglesia, donde era pastor evangélico y cantaba canciones cristianas. En una entrevista dijo que “No fue fácil dejar de ser pastor. Hasta hoy siento que fue una decisión bastante difícil, porque sabes que tienes una responsabilidad con el cielo, que siempre vas a tener que rendirle cuentas a Dios”