Luis Suárez asegura que nunca asistirá a una gala de la FIFA

El delantero del Barcelona, Luis Suárez, admitió que su castigo por haber mordido a Giorgio Chiellini durante la Copa del Mundo de 2014 fue profundamente perjudicial tanto para él como para su familia y ha prometido no asistir a otra gala de la FIFA como resultado.

El internacional uruguayo fue suspendido por nueve partidos internacionales y por toda la actividad futbolística durante cuatro meses después de haber sido declarado culpable de haber mordido al defensa italiano Chiellini durante su partido de grupos en Natal, Brasil, un castigo que Chiellini calificó de excesivo.

La exestrella del Liverpool dijo en la radio de Onda Cero, el jueves, que las consecuencias del incidente cobraron su peaje en todos los miembros de su familia, incluidos sus hijos y su esposa Sofía, a quienes había mentido al principio sobre el evento.

“Yo sufrí, soy un ser humano que sufre y tiene sentimientos, mi hija era consciente de lo que su papá estaba pasando”, dijo Suárez, que se vio obligado a abandonar inmediatamente el equipo uruguayo debido a la prohibición. “Nos íbamos a subir en el avión camino a Río para jugar contra Colombia y a mi familia le dijeron que no subieran al avión, que su papá tenía que irse.

“Imagino que fue uno de los días más difíciles de mi vida, soy un padre, tengo sentimientos, entonces cuando vine a Barcelona y tuve que entrenar en un gimnasio porque no podía ir al campo de entrenamiento. Me dolía mucho (mis hijos) seguían preguntándome por qué no estaba jugando. Para ser honesto, realmente me dolía. Por encima de todo porque no soy así, soy una persona blanda y mi familia sabe eso. Mis hijos saben que su Papá es un ser humano y comete errores y saben que cualquiera puede cometer errores.

“Le hice daño a Sofía porque le mentí a ella, me preguntó (por morder a Chiellini) y lo negué, tuve problemas para creerlo, y mucho menos para decirlo. No lo pude entender. La lastimé porque sabía que no estaba bien”. La prensa hasta le preguntó cómo estaba en casa.

Chiellini no ha tenido mala voluntad hacia Suárez desde su encuentro en Brasil. Sin embargo, Suárez admitió que no ha buscado al defensa de la Juventus para discutirlo. “No, no, nunca le he hablado desde entonces” -dijo Suárez-.

Poco después del incidente, Suárez se trasladó de Liverpool a Barcelona por unos 80 millones de euros, pero se sintió rápidamente perturbado por las restricciones impuestas a él mientras que con su nuevo equipo, así como el caso que la FIFA había hecho en su contra tras sus acciones.

“Puedes castigar a alguien, suspenderlo, pero detenerlo para ir a un centro de entrenamiento, por ejemplo, para ver a mi sobrino, eso me parece injusto, no lo he entendido”, dijo.

“Déjame 10, 15, 20 juegos fuera, pero para tratarme cómo me trataron me dejó herido. Y cuando tuve las pruebas con los abogados de la FIFA, dando sus razones, fue aún peor. Estoy consciente de que he cometido un error, pero también soy consciente de que soy un ser humano.

“Ellos tienen que entender eso, tienen que ponerse en la piel de alguien y darse cuenta de lo que duele, no fui a la gala de la FIFA y no volveré nunca más, no tengo ningún problema en decir que nunca iré a una gala de la FIFA”.